Trafic de drogue à Mbour : 120 kg abandonnés sur le littoral

Selon des sources sécuritaires, l’opération fait suite à un renseignement précis faisant état de l’arrivée imminente d’une pirogue suspecte transportant des produits illicites. Alertés à temps, les éléments de la police se sont rapidement déployés sur les lieux afin de sécuriser la zone et intercepter les contrebandiers.





À leur arrivée sur la plage, les forces de l’ordre ont découvert six sacs en sisal, soigneusement dissimulés et abandonnés à même le sable. Après vérification, chaque sac contenait 20 kilogrammes de chanvre indien, soit un total de 120 kg de drogue. La pirogue ayant servi au débarquement avait déjà quitté les lieux, profitant vraisemblablement de l’obscurité et de la configuration du littoral.





La marchandise saisie a été immédiatement acheminée au commissariat central de Mbour, où elle a été placée sous scellés pour les besoins de l’enquête. Une procédure judiciaire a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce trafic et de déterminer l’origine exacte de la cargaison.



Les services de sécurité poursuivent activement les investigations pour remonter la filière. Les enquêteurs s’intéressent notamment :



aux réseaux de trafic opérant le long de la Petite-Côte ,

aux complicités locales éventuelles ,

ainsi qu’aux circuits de distribution de cette drogue destinée, selon certaines hypothèses, au marché intérieur ou à l’exportation régionale.

Pour l’heure, aucune interpellation n’a été effectuée, mais les autorités se montrent confiantes quant à l’issue des investigations.



Cette saisie relance le débat sur la vulnérabilité des zones côtières face aux trafics illicites. Ces dernières années, plusieurs plages du Sénégal ont été utilisées comme points de débarquement pour le chanvre indien et d’autres substances prohibées, les trafiquants exploitant la longueur du littoral et la discrétion des débarquements nocturnes.



Les forces de défense et de sécurité réaffirment toutefois leur engagement à renforcer la surveillance maritime et côtière, afin de démanteler ces réseaux criminels et de protéger les populations.

