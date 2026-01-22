« Tout ce que je fais, je l’ai appris de mon père » : la fierté d’Ilimane Ndiaye

Franchement, c’est indescriptible. Être champion d’Afrique avec le Sénégal, c’est le rêve de tout enfant qui tape dans un ballon dans les rues .



« Ce trophée, ce n’est pas seulement pour les joueurs, c’est pour tout un peuple qui a cru en nous », confie Ilimane.

Dès le premier match de cette CAN, il sentait que l’équipe pouvait aller loin. « On avait une concentration incroyable, une solidarité rare. Même dans les moments difficiles, personne n’a paniqué. Le groupe était soudé, le staff très clair dans ses consignes. On sentait qu’il se passait quelque chose de spécial. »



Sur le terrain, Ilimane reste fidèle à ses valeurs. « J’ai essayé de donner le maximum, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant. Dans cette équipe, il n’y a pas d’ego. Chacun connaît sa mission. Quand je rentre, je pense d’abord à aider l’équipe : créer du jeu, provoquer, défendre aussi. »



Le public sénégalais, toujours présent, a été une source d’énergie. « Un immense merci. Même à des milliers de kilomètres, on sentait leur énergie. Les messages, les prières, les encouragements… tout ça nous a donné une force incroyable. Ce trophée est le leur. »



Derrière ce champion, il y a un père qui a transmis rigueur et humilité. « Depuis tout petit, Ilimane rêvait de ce moment », confie son père, dans leur maison de Sampathé. « Il avait cette détermination incroyable, toujours le sourire, mais toujours concentré. »



Ilimane lui-même rend hommage à son père :

« Tout ce que je fais, je l’ai appris de mon père. Sa rigueur, son humilité et son amour du travail sont les valeurs qui m’accompagnent chaque jour, sur et en dehors du terrain. »



Pour la famille, ce titre africain dépasse la simple victoire sportive. « Ce trophée, c’est la récompense de toutes les années de travail, de sacrifices, mais aussi de patience et de foi », explique son père. « Et je sais qu’Ilimane le partage avec tout le Sénégal. »



Après ce sacre, Ilimane garde les pieds sur terre. « Continuer à progresser, gagner d’autres titres, en club comme en sélection. Et surtout, rester un exemple pour les jeunes. Si mon parcours peut inspirer ne serait-ce qu’un enfant, alors j’aurai déjà gagné quelque chose d’important. »



À la jeunesse sénégalaise, il lance un message simple mais puissant :

« Croyez en vos rêves. Rien n’est facile, mais avec le travail, la discipline et la foi, tout est possible. Le Sénégal regorge de talents. »





Entre talent naturel et valeurs familiales, Ilimane Ndiaye illustre parfaitement ce que signifie être un champion africain moderne : un joueur inspirant sur le terrain, mais aussi un exemple d’humilité et de travail pour toute une génération. Et tout a commencé à Sampathé, où le rêve d’enfant est devenu réalité.

