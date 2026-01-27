Le Sénégal réforme le statut des agents non fonctionnaires de l’État





Le gouvernement du Sénégal a adopté le décret n° 2026-66 modifiant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’État. Signé mardi par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et contresigné par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce texte introduit une réforme d’envergure concernant plusieurs milliers d’agents publics.



Ce nouveau cadre réglementaire remplace le décret n° 74-347 du 12 avril 1974, considéré comme inadapté au contexte actuel de l’administration publique. Il s’inscrit dans la mise en œuvre du référentiel des politiques publiques « Sénégal 2050 : Agenda national de transformation », qui met l’accent sur la valorisation des ressources humaines et l’amélioration de la performance du service public.



Des insuffisances réglementaires corrigées

Selon le rapport de présentation du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, l’ancien dispositif présentait plusieurs faiblesses. Celles-ci concernaient notamment l’absence de reconnaissance formelle des agents engagés à un emploi particulier, ainsi que le manque de règles précises encadrant l’évolution de carrière des agents non fonctionnaires rattachés aux corps de l’Enseignement, de l’Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports.



Le nouveau décret apporte ainsi des clarifications attendues et instaure des mécanismes d’avancement jugés plus équitables.



Trois catégories d’agents désormais définies

Le texte établit désormais trois catégories d’agents non fonctionnaires :



les agents engagés par référence à un corps de fonctionnaires ;

les agents engagés à un emploi particulier ;

les personnels de secrétariat, comprenant notamment les secrétaires dactylographes, sténodactylographes, correspondanciers et secrétaires de direction.

Cette nouvelle classification vise à mieux structurer les parcours professionnels et à harmoniser les règles de gestion des carrières.



Des règles de recrutement et d’avancement précisées

Les modalités de recrutement ont également été clarifiées. Les candidats peuvent désormais être admis sur la base des diplômes requis pour l’accès à un corps de fonctionnaires, de qualifications professionnelles reconnues comme équivalentes, ou d’un diplôme spécifique correspondant à l’emploi particulier visé.



Par ailleurs, les agents non fonctionnaires rattachés aux corps de l’Enseignement bénéficient désormais des mêmes conditions de reclassement et d’avancement que les fonctionnaires titulaires, sous réserve de l’obtention d’un diplôme professionnel.

