Touba : un plan d’urgence contre les inondations lancé par le ministère de l’Hydraulique





Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a annoncé mardi le lancement d’un plan d’action d’urgence destiné à lutter contre les inondations dans la région de Diourbel, en particulier dans la ville de Touba. Ce dispositif s’accompagne de la mise en place d’importants moyens financiers, matériels et humains, selon une note de son département.



La décision fait suite à une réunion tenue à Dakar avec les principaux acteurs institutionnels et opérationnels engagés dans la prévention et la gestion des inondations.



Face aux contraintes liées aux procédures classiques de dépenses publiques, le ministère a mis en place une stratégie de mutualisation et de redéploiement des ressources disponibles. Cette démarche a permis de mobiliser rapidement des fonds et une logistique supplémentaire sans générer de nouvelles charges pour les partenaires. Le coût global des travaux additionnels est estimé à 130 millions de francs CFA.



Le dispositif prévoit notamment une dotation de 15.000 litres de carburant, l’utilisation de dizaines de camions hydro-cureurs, de motopompes et d’électropompes à gros débit. L’Armée et la Gendarmerie participent également au transport du matériel lourd, des engins de terrassement et de près de trois kilomètres de tuyaux de grand diamètre.



Une assistance a également été prévue pour les sinistrés : 100 matelas, 150 moustiquaires, 1.000 draps de lit, ainsi qu’un lot de denrées alimentaires estimé à 5,5 millions de francs CFA comprenant riz, huile, sucre et lait en poudre.



En parallèle, les autorités ont validé plusieurs mesures complémentaires : intensification du drainage des eaux pluviales, réhabilitation des routes, mobilisation de jeunes volontaires, intervention de l’Ageroute sur les voies endommagées et actions de désinfection et de délarvage dans les zones touchées.



Les services techniques du ministère soulignent que les inondations dans certains quartiers de Touba, tels que Kawsara, Firdawsi ou Féto, sont aggravées par l’obstruction des voies naturelles d’écoulement, conséquence de remblais et de morcellements sur un terrain d’environ deux hectares. Des discussions sont en cours entre autorités locales, mairie et populations pour lever ces obstacles et faciliter l’évacuation des eaux.



Dans les prochains jours, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement effectuera une visite auprès des sinistrés afin d’évaluer la mise en œuvre du plan. Il rencontrera également le khalife général des Mourides, son porte-parole et d’autres responsables de la ville religieuse pour discuter des mesures immédiates et des projets structurels à programmer après l’hivernage.

