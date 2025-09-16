Touba : un camion de ciment volé, le receleur et ses complices arrêtés

Le signalement du chauffeur

L’affaire a éclaté lorsque le camion a été découvert vide et abandonné dans le quartier Serigne Niang Diop. Le chauffeur, B.M. Ndiaye, accompagné de son coxer M. Faye, avait signalé le vol aux autorités vers 16h20, alertant aussitôt le poste de police de Gouy Mbind.



Une enquête rondement menée

Sous la coordination de l’adjudant Mboup, les éléments de la Brigade de Recherches se sont rapidement mobilisés. Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller K. Lo, qui a d’abord nié toute implication avant de passer aux aveux. Il a cité les trois receleurs qui avaient acheté le ciment volé.



Ces derniers ont également été arrêtés par les enquêteurs, sous la supervision du lieutenant Pape Demba Diouf, mettant ainsi fin à cette opération de revente frauduleuse.



En attente de suites judiciaires

L’affaire est désormais entre les mains de la justice. Le présumé voleur et ses complices devraient être déférés devant le parquet pour répondre des faits de vol, recel et complicité.

