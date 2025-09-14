Touba : rupture du bassin de Keur Kabb, de nouveaux risques d’inondations

La ville de Touba fait face à une nouvelle crise hydrique. Le bassin de rétention de Keur Kabb a cédé sous la pression des fortes pluies, aggravant une situation déjà préoccupante. Cet incident survient quelques semaines après la rupture du bassin de Pofdi, mettant en lumière la vulnérabilité des infrastructures de drainage locales.



La défaillance du bassin provoque un écoulement incontrôlé des eaux vers les zones les plus exposées. Plusieurs habitations se trouvent désormais menacées par les inondations, tandis que certains quartiers, notamment Ndock, risquent l’isolement complet. Les habitants appellent les autorités et les services spécialisés à intervenir rapidement afin de limiter les conséquences de ce sinistre.



🔖 dakaractu