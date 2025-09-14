Menu
Touba : rupture du bassin de Keur Kabb, de nouveaux risques d’inondations


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 07:19


Le bassin de rétention de Keur Kabb à Touba a cédé après de fortes pluies, menaçant plusieurs quartiers d’inondations et révélant la fragilité des infrastructures locales.


La ville de Touba fait face à une nouvelle crise hydrique. Le bassin de rétention de Keur Kabb a cédé sous la pression des fortes pluies, aggravant une situation déjà préoccupante. Cet incident survient quelques semaines après la rupture du bassin de Pofdi, mettant en lumière la vulnérabilité des infrastructures de drainage locales.

La défaillance du bassin provoque un écoulement incontrôlé des eaux vers les zones les plus exposées. Plusieurs habitations se trouvent désormais menacées par les inondations, tandis que certains quartiers, notamment Ndock, risquent l’isolement complet. Les habitants appellent les autorités et les services spécialisés à intervenir rapidement afin de limiter les conséquences de ce sinistre.

