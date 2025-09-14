Menu
Kaolack : un camion-benne tombe dans le fleuve Saloum au pont Noirot


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 07:23 | Lu 63 fois Rédigé par


Un camion chargé de béton est tombé dans le fleuve Saloum au pont Noirot, près de la Transgambienne. Le conducteur et son apprenti sont indemnes.


Un camion-benne chargé de béton a plongé dimanche matin dans le fleuve Saloum, au niveau du pont Serigne-Bassirou-Mbacké, plus connu sous le nom de “pont Noirot”, situé sur la route nationale n°4, à proximité de la Transgambienne, a constaté l’APS.

Heureusement, le chauffeur et son apprenti ont échappé indemnes à l’accident.

Alertés par le propriétaire du véhicule, les éléments de la 33ᵉ compagnie d’incendie et de secours de Kaolack se sont rendus sur les lieux. Toutefois, les fortes pluies de l’hivernage ont rendu impossible l’extraction du camion des eaux.

