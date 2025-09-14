Kaolack : un camion-benne tombe dans le fleuve Saloum au pont Noirot

Un camion-benne chargé de béton a plongé dimanche matin dans le fleuve Saloum, au niveau du pont Serigne-Bassirou-Mbacké, plus connu sous le nom de “pont Noirot”, situé sur la route nationale n°4, à proximité de la Transgambienne, a constaté l’APS.



Heureusement, le chauffeur et son apprenti ont échappé indemnes à l’accident.



Alertés par le propriétaire du véhicule, les éléments de la 33ᵉ compagnie d’incendie et de secours de Kaolack se sont rendus sur les lieux. Toutefois, les fortes pluies de l’hivernage ont rendu impossible l’extraction du camion des eaux.



🔖 aps