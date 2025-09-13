Menu
Depuis l’Italie, Ousmane Sonko critique une opposition « suiviste » et « incapable de faire face »


Rédigé le Dimanche 14 Septembre 2025 à 10:40


En Italie, Ousmane Sonko a fustigé une opposition qu’il juge « suiviste » et « incapable de faire face », alors que le FDR prévoit une marche dans les semaines à venir.


En déplacement en Italie pour présenter le Plan de Redressement Économique et Social, le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé de vives critiques à l’opposition, qu’il a qualifiée de « suiviste » et « pas encore en mesure de faire face au régime ».

« On n’a jamais vu dans le monde une opposition qui s’indigne d’un gouvernement mis en place par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Ils travaillent toujours pour tirer le débat vers le bas », a déclaré le chef du gouvernement devant les Sénégalais de la diaspora.

Cette sortie du Premier ministre intervient alors que le Front pour la Démocratie et la Défense de la République (FDR) a annoncé l’organisation prochaine d’une marche.

dakaractu
 



