Touba : découverte d’une femme sans vie dans une maison abandonnée près du marché Ocass Meta description :





Une femme âgée d’environ quarante ans a été retrouvée sans vie ce jeudi matin dans une maison abandonnée, située à proximité du marché Ocass de Touba. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le corps présentait des traces suspectes laissant penser à un incident survenu dans des circonstances encore indéterminées.



L’alerte a été donnée tôt dans la matinée par des commerçants, visiblement bouleversés par la découverte.

Seyni Dieng, délégué du marché, a exprimé son inquiétude :



« L’insécurité devient préoccupante. Nous ne sommes plus tranquilles, même en plein jour », a-t-il déclaré.



La police s’est rapidement rendue sur les lieux pour procéder aux premiers constats et ouvrir une enquête. Les autorités locales appellent à la vigilance et envisagent un renforcement des patrouilles dans la zone commerciale afin de rassurer les populations et prévenir de nouveaux incidents.

