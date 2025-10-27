Menu
Escroquerie à Saly Portudal : un touriste français dupé par un stratagème élaboré


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 17:18 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un touriste français a été victime d’une escroquerie méthodique orchestrée par deux femmes à Saly Portudal. Kh. Mbengue et F. Niass ont été écrouées à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour, après avoir extorqué 3,5 millions de FCFA à leur victime à travers une arnaque qui a duré plus d’un an. Leur stratagème incluait une relation fictive, un faux projet immobilier et même une mise en scène autour d’un décès.


L’affaire remonte à octobre 2024, lorsque P.A. Valiton, en vacances à Saly, fait la connaissance de Kh. Mbengue dans un bar. Une relation amoureuse se développe sur place, et l’homme entretient le lien à distance après son retour en France, ignorant qu’il est la cible d’une escroquerie.

En réalité, Kh. Mbengue vivait avec F. Niass, et les deux femmes avaient monté ce stratagème pour soutirer de l’argent à la victime. Le plan se concrétise lorsque Kh. Mbengue propose l’achat d’un appartement fictif pour 8 millions de FCFA. F. Niass est présentée comme la propriétaire, et l’homme verse un acompte de 3,5 millions de FCFA, immédiatement retiré et partagé entre les deux complices.

Pour clore la supercherie, F. Niass annonce à P.A. Valiton la mort de Kh. Mbengue. Dévasté, le touriste garde le silence plusieurs mois avant de revenir au Sénégal en octobre 2025. Par un hasard incroyable, il croise Kh. Mbengue dans un bar, accompagnée d’un autre homme. Le lendemain, il dépose plainte au commissariat de Saly Portudal.

Lors des auditions, Kh. Mbengue a reconnu les faits, invoquant la précarité et des « moments très difficiles ». Elle serait également impliquée dans deux autres affaires similaires visant des ressortissants français pour un total de 972 849 FCFA. F. Niass, quant à elle, nie toute implication, affirmant que la victime a été trompée par sa partenaire et qu’elle n’aurait jamais annoncé le prétendu décès.

Après un an à profiter des fonds extorqués, les deux femmes ont été écrouées jeudi dernier à la Mac de Mbour.



Lat Soukabé Fall

