Touba : Ousmane Sonko reçu par le khalife général des Mourides

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué, ce jeudi, une visite de courtoisie à Touba. À cette occasion, il a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



De retour de Passy, le chef du gouvernement s’est rendu auprès du guide religieux pour un entretien dont le contenu n’a pas été rendu public.



La rencontre s’est tenue dans la résidence du khalife général. À l’issue de l’audience, aucune communication officielle n’a été faite concernant les échanges entre les deux personnalités.



DAKARACTU

