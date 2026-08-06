Le Sénégal va bénéficier de trois financements de la Banque mondiale pour un montant cumulé de 220,71 milliards de FCFA, à la suite d’accords signés mercredi entre le gouvernement et l’institution financière.

Ces accords ont été conclus dans le cadre de la visite de quatre jours effectuée au Sénégal, du 4 au 8 août, par le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le premier financement, d’un montant de 118,32 milliards de FCFA, concerne le Projet de réponse d’urgence contingente (CERP). Ce mécanisme doit permettre à l’État de mobiliser rapidement des ressources en cas de catastrophe naturelle, d’urgence sanitaire ou de choc économique.

Le deuxième accord porte sur un financement additionnel de 79,64 milliards de FCFA en faveur du Projet de connectivité des zones de production agricole du nord et du centre du Sénégal (PCZA). Cette enveloppe porte le montant total investi dans le projet à 267,81 milliards de FCFA, avec environ 570 000 bénéficiaires directs.

Le troisième financement, évalué à 22,75 milliards de FCFA, est destiné au Projet de développement économique de la Casamance et de l’est du Sénégal (PDEC). Avec cette nouvelle enveloppe, l’investissement total consacré au projet atteint 48,35 milliards de FCFA et devrait bénéficier à environ 850 000 personnes.

Ce nouveau financement permettra également d’étendre le PDEC à la région de Kédougou.

Selon le communiqué conjoint, les trois projets doivent contribuer à renforcer les moyens de subsistance des populations, améliorer la connexion entre les territoires et les pôles de croissance et favoriser la création d’emplois.

Le ministre sénégalais de l’Économie, des Finances et du Plan estime que ces accords s’inscrivent dans une démarche de transformation durable, axée notamment sur l’anticipation des crises, l’amélioration de la connectivité et la création d’opportunités économiques.

Pour la Banque mondiale, ces financements doivent notamment permettre de faire de la préparation aux chocs, du développement territorial et de l’économie locale des éléments importants de la transformation du Sénégal.

Pour l’année 2026, le portefeuille des engagements de la Banque mondiale au Sénégal s’élève à 340 milliards de FCFA. Ce montant comprend les financements déjà accordés au cours de l’année ainsi que ceux prévus pour le reste de 2026.