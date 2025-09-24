Tivaouane : appel à une rentrée scolaire apaisée et effective dès le 8 octobre

Les autorités administratives, collectivités territoriales, services techniques et acteurs de l’éducation réunis mardi à Tivaouane ont plaidé pour une rentrée scolaire effective et apaisée dès le 8 octobre, date fixée pour la reprise des cours.



La rencontre, tenue à la préfecture sous la présidence du sous-préfet de Pambal, Abdoulaye Sow, a mis l’accent sur la nécessité d’une mise à disposition à temps du matériel didactique et pédagogique. Le sous-préfet a insisté sur l’importance de l’implication des parents d’élèves afin que le slogan “Oubi Tay, Diang Tay” se traduise concrètement dans les établissements.



Difficultés relevées

Les débats ont souligné plusieurs problèmes persistants :



faible réussite aux concours nationaux,

dysfonctionnements dans certains comités de gestion,

manque d’entretien des infrastructures,

faible mobilisation des parents d’élèves.

Des recommandations ont été formulées, dont la systématisation de la levée des couleurs chaque premier lundi du mois, un renforcement de la communication entre l’IEF et les collectivités territoriales, ainsi qu’un engagement accru des élus, notamment après le retrait de la coopération japonaise (JICA).



Des préoccupations locales

La directrice du Centre de formation professionnelle (CFP) de Tivaouane a dénoncé la présence d’un garage non conforme installé près de son établissement, causant des nuisances.



Les syndicats ont réclamé le respect des engagements de l’État, notamment la régularisation des enseignants “décisionnaires”, avertissant d’un risque de grève en cas de non-satisfaction.



Le proviseur du lycée Cheikh Mbaye a jugé la situation de son établissement “catastrophique”, évoquant un déficit d’infrastructures, un manque criant de professeurs, l’absence d’enseignants de mathématiques et un accès quasi nul à Internet.



Au lycée Ababacar Sy, le proviseur Idrissa Niang a déploré les nuisances liées aux motos Jakarta aux heures de pointe, ainsi que la faible participation des parents : à peine une centaine aux réunions pédagogiques pour plus de 2 000 élèves.



Perspectives

L’IEF de Tivaouane, Issa Ndior, a salué l’interdiction des téléphones portables dans les écoles, jugée efficace pour limiter la tricherie. Il a insisté sur la rigueur dans la prise en charge des enseignants malades, la validation des postes vacants et a annoncé la transmission au ministère d’un dossier de construction d’un collège franco-arabe.



Il a enfin appelé à un engagement renforcé des maires et enseignants pour améliorer l’enseignement des mathématiques, considéré comme un levier essentiel du développement durable.



✅ aps

