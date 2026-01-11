Thiès : violences et insultes au cœur d’une audience correctionnelle

Mais l’incident ne s’est pas arrêté là. À l’extérieur, l’homme a continué ses invectives et a tenté de forcer à nouveau l’entrée du tribunal.



Il a finalement été maîtrisé et placé en détention dans la cave du TGI, provoquant la suspension temporaire de l’audience.



Cet épisode rappelle avec force que le respect de l’institution judiciaire et de la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice reste essentiel.

En pleine séance, il s’est violemment attaqué aux magistrats, les insultant et les accusant d’avoir « détruit sa vie », allant jusqu’à les qualifier de « bandits ». Face à cette perturbation, le président de la chambre a ordonné son expulsion immédiate.Les forces de l’ordre l’ont conduit hors de la salle sous bonne escorte.