Thiès : violences et insultes au cœur d’une audience correctionnelle


Rédigé le Mardi 20 Janvier 2026 à 13:12 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une audience à la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Thiès a tourné au chaos ce lundi. Un individu, visiblement hors de lui, a interrompu brutalement la séance en s’en prenant violemment aux magistrats.


En pleine séance, il s’est violemment attaqué aux magistrats, les insultant et les accusant d’avoir « détruit sa vie », allant jusqu’à les qualifier de « bandits ». Face à cette perturbation, le président de la chambre a ordonné son expulsion immédiate.
Les forces de l’ordre l’ont conduit hors de la salle sous bonne escorte.
 
Mais l’incident ne s’est pas arrêté là. À l’extérieur, l’homme a continué ses invectives et a tenté de forcer à nouveau l’entrée du tribunal.

Il a finalement été maîtrisé et placé en détention dans la cave du TGI, provoquant la suspension temporaire de l’audience.
 
Cet épisode rappelle avec force que le respect de l’institution judiciaire et de la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice reste essentiel.


Lat Soukabé Fall

