Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les policiers ont surpris six hommes dans le studio. À leur arrivée, deux d'entre eux auraient réussi à prendre la fuite en sautant du balcon. Les quatre autres occupants ont été interpellés et conduits au commissariat central de Thiès.





D'après la même source, les personnes arrêtées sont M. K. Ndiaye, enseignant connu sous le surnom de « Joe », O. Ndao, boutiquier, M. Kanté, pâtissier, et B. T. Diop, chauffeur.





Au cours de son audition, M. Kanté aurait déclaré avoir entretenu à plusieurs reprises des relations avec M. K. Ndiaye, alias « Joe ». Toujours selon Libération, ce dernier a indiqué vivre avec le VIH depuis 2015 et suivre un traitement antirétroviral depuis cette date. Cette information constitue un élément de l'enquête, mais il convient de rappeler que le fait de vivre avec le VIH ne constitue pas une infraction en soi.





Le quotidien rapporte également que les trois autres personnes interpellées ont indiqué ne pas connaître leur statut sérologique. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes des faits et de déterminer les suites judiciaires qui seront données à cette affaire.



À ce stade, aucune décision de justice définitive n'a été rendue. Comme dans toute procédure pénale, les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une juridiction compétente se prononce sur les faits qui leur sont reprochés.

