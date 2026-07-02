Selon les informations rapportées par Libération, les faits se sont déroulés lorsqu'une patrouille de police a repéré une Mercedes-Benz ML immobilisée dans une zone du quartier Pikine. En s'approchant du véhicule, les agents ont constaté la présence d'un homme et d'une femme, identifiée sous les initiales M. F. Diop, en situation compromettante.





Les policiers ont alors demandé au couple de mettre fin à leurs agissements, de se rhabiller et de descendre du véhicule afin de procéder aux vérifications d'usage. La jeune femme s'est exécutée sans opposer de résistance. En revanche, son compagnon a brusquement changé d'attitude.





Au lieu d'obtempérer, le conducteur est remonté au volant de son véhicule et a démarré à vive allure, laissant la jeune femme derrière lui. Dans sa fuite, il a violemment percuté le véhicule de police, projetant celui-ci dans un canal d'évacuation des eaux usées situé à proximité.





L'incident a également failli coûter la vie à un agent. Toujours selon Libération, le policier A. Ndiaye, qui avait tenté d'empêcher la fuite en s'agrippant au véhicule, a été traîné sur plusieurs mètres avant de tomber.





Au total, quatre policiers ont été blessés lors de cette intervention. Ils ont été évacués vers l'hôpital régional de Saint-Louis où ils ont reçu des soins. Leur état de santé n'a pas été précisé.





Restée seule sur place, la jeune femme a été entendue par les enquêteurs. Âgée de 21 ans, couturière de profession et domiciliée à Diawling, elle a déclaré ne pas connaître véritablement l'identité de l'homme avec lequel elle se trouvait. D'après ses déclarations, elle l'aurait rencontré en ville quelques heures auparavant avant d'accepter de le suivre.





Le suspect est désormais activement recherché. Il pourrait répondre de plusieurs infractions, notamment :



mise en danger de la vie de fonctionnaires de police ;

destruction de biens appartenant à l'État ;

délit de fuite ;

outrage public à la pudeur ;

refus d'obtempérer.

Le parquet a été informé de cette affaire et une enquête est en cours afin d'identifier et d'interpeller le conducteur en fuite.





Cette intervention, qui semblait au départ relever d'un simple contrôle de police, s'est finalement transformée en une affaire judiciaire beaucoup plus grave en raison de la violence de la fuite et des blessures infligées aux agents des forces de l'ordre. Les investigations se poursuivent pour retrouver le principal suspect et établir l'ensemble des circonstances de cet incident.

