Les faits se sont produits vers 3 heures du matin. Alertés de la présence de plusieurs individus qui tentaient de forcer la porte d’un conteneur servant à stocker des pièces détachées de motos Jakarta, les éléments de la Brigade de recherches du Poste de Police de Nguinth se sont rapidement rendus sur place.





À leur arrivée, l’un des individus aurait brandi un coupe-coupe pour empêcher les policiers d’intervenir. Dans la confusion, il aurait porté un violent coup à un agent, le blessant sérieusement au poignet droit. La victime s’est vu délivrer une incapacité temporaire de travail de 30 jours.





Une course-poursuite s’est ensuite engagée dans les rues du quartier. Malgré une forte résistance, le suspect a finalement été maîtrisé et interpellé. Ses deux présumés complices, qui étaient également armés de machettes, ont toutefois réussi à prendre la fuite.





Lors de son interrogatoire, le mis en cause, déjà connu des services de police et cité dans deux autres affaires de vol, a contesté les accusations portées contre lui. Il a soutenu qu’il se trouvait sur les lieux en tant que vigile et a affirmé avoir blessé le policier accidentellement.





Cette version n’a cependant pas convaincu les enquêteurs. Un riverain ayant assisté à la scène depuis son balcon aurait discrètement filmé les faits avec son téléphone portable. Les images auraient permis d’identifier formellement le suspect.





Les enquêteurs ont également placé sous scellés plusieurs éléments considérés comme importants pour la procédure, notamment un pied-de-biche qui aurait servi à forcer le conteneur, le coupe-coupe retrouvé sur le suspect au moment de son arrestation ainsi que le sweat à capuche blanc qu’il portait lors des faits.



Le suspect a finalement été conduit au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Thiès. L’enquête se poursuit afin de retrouver ses deux présumés complices et de faire toute la lumière sur cette tentative de cambriolage.

