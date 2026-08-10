L’intervention s’est déroulée vers 18h35 au domicile d’un particulier. Sur place, les agents ont constaté qu’un important commerce de boissons y était exercé sans les autorisations requises. La tenancière des lieux, A. Ndione, épouse du propriétaire du domicile, a été interpellée.





La perquisition a permis de découvrir une importante quantité de boissons destinées à la vente. Les agents ont notamment saisi 60 bouteilles d’un litre de liqueur, 45 bouteilles de 50 cl de liqueur, 37 bouteilles de vin rouge ainsi que 112 bouteilles de bière.





À cette saisie s’ajoutent 74 bouteilles de boisson Kana de 50 cl. L’ensemble du stock découvert sur place a ainsi été placé sous scellés dans le cadre de la procédure.





Après son interpellation, Augustine Ndione a été conduite au poste. Sur avis du parquet, elle a été placée en garde à vue pour exploitation illégale d’un débit de boissons.





Cette opération intervient dans le cadre des contrôles visant les activités commerciales exercées en dehors du cadre légal. Les autorités entendent ainsi veiller au respect de la réglementation applicable à l’ouverture et à l’exploitation des débits de boissons.



La procédure devrait permettre de déterminer les conditions dans lesquelles cette activité était exercée et les suites judiciaires qui seront réservées à l’affaire.

