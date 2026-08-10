les listes provisoires des personnes soumises à la déclaration de patrimoine L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a rendu publiques, ce mardi 11 août 2026, les listes provisoires des personnes concernées par l’obligation de déclaration de patrimoine. La publication distingue notamment les personnes ayant rempli cette obligation de celles considérées comme défaillantes.

Le président de l’institution a précisé que cette démarche ne relève pas d’une décision propre à l’OFNAC. Elle découle directement des dispositions légales encadrant la déclaration de patrimoine.

Le mécanisme repose notamment sur la loi n°2025-13 du 3 septembre 2025. Son article 5 prévoit la publication régulière des listes des personnes ayant effectué leur déclaration ainsi que de celles qui ne l’ont pas fait. Le décret d’application n°2025-1835 du 18 novembre 2025 prévoit également une publication annuelle sur le site de l’OFNAC et au Journal officiel.

Selon le président de l’Office, cette obligation s’inscrit dans le dispositif de prévention de la corruption. Il rappelle que le Sénégal est également engagé dans le cadre de conventions internationales et africaines prévoyant la déclaration de patrimoine pour certaines catégories d’agents publics.

Le système de déclaration existe au niveau national depuis 2009. Il a ensuite connu une révision en 2014 avant d’être actualisé par la réforme adoptée en 2025. Une publication encore provisoire L’OFNAC précise que les listes rendues publiques ne sont pas définitives. Elles doivent encore faire l’objet de contrôles, de vérifications et d’une authentification avant l’établissement de la version finale.

Cette liste définitive sera ensuite remise au chef de l’État et intégrée au rapport annuel de l’institution. Des données statistiques permettront notamment de mesurer les taux de dépôt des déclarations. Une publication au Journal officiel est également prévue.

L’Office invite par ailleurs les personnes estimant que leur situation n’apparaît pas correctement dans les listes à transmettre leurs réclamations au service compétent. Quatre agents pour près de 2 900 assujettis La publication représente également un important travail pour le service chargé de la déclaration de patrimoine. Celui-ci fonctionne avec quatre agents pour environ 2 900 personnes soumises à cette obligation.

Afin de respecter le calendrier prévu, les équipes ont dû prolonger leurs horaires de travail, parfois jusqu’à trois heures du matin, selon les explications fournies par le président de l’OFNAC.

Les démarches avaient débuté plusieurs mois auparavant. Le 7 janvier 2026, les nouveaux membres de l’institution, installés le 29 décembre 2025, avaient sollicité les responsables des institutions, des ministères ainsi que des organismes publics et parapublics pour obtenir les listes des personnes concernées.

La majorité des ministères ont transmis les informations demandées. Un département n’avait cependant pas encore communiqué sa liste nominative. L’OFNAC affirme avoir pu identifier les personnes concernées par ses propres moyens légaux. Le contenu des déclarations reste confidentiel La publication des noms ne signifie pas que les patrimoines déclarés seront rendus accessibles au public. Les informations contenues dans les déclarations restent confidentielles et sont traitées par les agents du service compétent sous l’autorité de son responsable.

L’objectif de la publication est donc uniquement d’indiquer si les personnes concernées respectent ou non leur obligation de déclaration, et non de révéler les biens et avoirs déclarés. L’OFNAC veut montrer l’exemple Le président de l’institution souligne également que les agents de l’OFNAC sont eux-mêmes soumis à cette obligation, y compris les enquêteurs, indépendamment de leur grade.

Pour l’Office, la démarche vise avant tout à appliquer les règles de transparence et de prévention de la corruption. Elle ne doit pas être considérée comme une volonté de stigmatiser les personnes figurant sur les différentes listes.

Le président de l’OFNAC estime par ailleurs qu’une meilleure transparence dans l’administration publique peut contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et l’attractivité économique du Sénégal.

La publication du 11 août marque ainsi le début d’une nouvelle phase, consacrée au contrôle et à l’authentification des informations. La situation définitive concernant le respect de l’obligation de déclaration de patrimoine ne pourra être établie qu’au terme de cette procédure.