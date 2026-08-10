Un homme âgé d’une trentaine d’années est décédé après avoir été frappé par la foudre dans le village de Darou Salam Wanar, situé dans la commune de Mabo, dans la région de Kaffrine.

Le drame s’est produit vers 11 heures alors que la victime se trouvait dans les champs. L’information a été rapportée par le maire de Mabo, qui a communiqué les circonstances de cet accident.

À la suite de ce nouveau décès lié à la foudre, l’édile a appelé à renforcer les mesures de prévention afin de mieux protéger les populations exposées aux phénomènes électriques durant l’hivernage.

Parmi les solutions évoquées figure notamment l’installation de paratonnerres. Pour le maire, des dispositions doivent désormais être prises pour éviter que de tels accidents ne continuent de se produire.

Il rappelle également que les accidents mortels provoqués par la foudre ne sont malheureusement pas exceptionnels. Selon lui, ces drames surviennent presque chaque année pendant la saison des pluies.