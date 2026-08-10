Selon les éléments de l’enquête rapportés par la presse, quatre des femmes interpellées sont de nationalité nigériane, tandis que la cinquième est sénégalaise. Les investigations auraient débuté à la suite d’un renseignement faisant état d’activités présumées de proxénétisme, de prostitution clandestine et de blanchiment de capitaux au sein de l’établissement.





Les policiers ont notamment constaté que les femmes concernées exerçaient leur activité sans être inscrites au fichier sanitaire et social. Lors de son audition, l’une des ressortissantes nigérianes aurait reconnu ne pas avoir effectué de dépistage du VIH depuis une longue période. Elle aurait également déclaré avoir conscience des risques sanitaires liés à l’absence de suivi médical.





L’enquête s’est également intéressée au fonctionnement financier de l’établissement. D’après les informations recueillies, les femmes auraient versé une somme de 5 000 FCFA pour l’utilisation d’une chambre destinée aux rencontres. Pour les séjours plus longs, les tarifs auraient été fixés à 10 000 FCFA par jour pour certaines chambres et à 15 000 FCFA pour celles disposant d’un climatiseur.





La réceptionniste, employée depuis plusieurs années, aurait reconnu avoir notamment pour tâches de mettre les chambres à disposition, de renseigner les registres et de récupérer les sommes liées à leur utilisation. Le gérant, pour sa part, aurait expliqué être principalement chargé de la gestion du bar et des opérations financières de l’établissement.





Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le niveau exact d’implication de chaque personne dans le fonctionnement de ce système présumé. Le propriétaire de l’auberge résiderait actuellement en Belgique.





Les personnes interpellées font l’objet de poursuites pour des faits présumés de proxénétisme, de mise en danger de la vie d’autrui et de non-inscription au fichier sanitaire et social. Une démarche aurait également été engagée auprès de la banque afin de procéder à la fermeture du compte de l’établissement.



L’affaire devrait désormais connaître des développements judiciaires, à l’issue desquels les responsabilités individuelles des personnes mises en cause pourront être établies.

