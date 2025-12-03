Thiès : un féticheur escroque 26 millions à une mère de famille sous prétexte de traitement mystique

Selon les informations recueillies par Seneweb, la plaignante affirme avoir été escroquée de 26 millions de francs CFA par le suspect, établi à Thiès.



D’après Mme Seck, l’affaire débute en octobre 2025 lorsqu’une connaissance la met en contact avec A. Sy. Le féticheur proposait un traitement mystique pour son fils, O. D., souffrant de troubles comportementaux qu’il attribuait à des esprits maléfiques. Très vite, A. Sy lui aurait également promis de résoudre ses difficultés financières en multipliant tout argent qu’elle lui confierait.



Séduite par ces promesses, Mme Seck a commencé à transférer des sommes importantes sur les comptes électroniques du suspect. Mais face à l’absence de résultats et sous la pression de ses créanciers et sociétaires de tontines, elle a décidé de porter l’affaire devant le commissariat, munie de photocopies de toutes les transactions effectuées.



Interpellé dans le quartier Mbour 3, A. Sy a admis avoir promis à Mme Seck de faire fructifier son argent. Il reconnaît avoir encaissé 12 millions de francs CFA, alors que les documents présentés par la victime font état d’un total de 18 millions CFA. Le féticheur explique avoir utilisé une partie des fonds pour l’achat d’un véhicule Ford à 2,5 millions F CFA, et avoir dilapidé le reste.



À l’issue de l’enquête, le véhicule a été placé sous scellés et le suspect a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès pour la suite de la procédure judiciaire.

