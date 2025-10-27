Thiès : un différend entre berger et cultivateur se solde par une condamnation pour coups et blessures

Tout a commencé lorsqu’un conflit est survenu entre les deux hommes dans un champ de Thiès. P. Dia aurait surpris le berger et son troupeau sur ses terres. Pour conserver des preuves, l’agriculteur a filmé la scène avec son téléphone portable, ce qui aurait irrité D. Ba. Selon le plaignant, le berger l’aurait alors agressé et confisqué son téléphone.



Chacun des protagonistes a porté plainte pour CBV, et les certificats médicaux ont été produits. P. Dia a été victime d’une interruption temporaire de travail (ITT) de 12 jours, tandis que D. Ba a également fourni un certificat attestant de blessures.



À l’audience, D. Ba a reconnu avoir frappé le cultivateur, mais a insisté sur le fait que c’est P. Dia qui l’aurait attaqué en premier. P. Dia a pour sa part affirmé que le berger était accompagné de son frère, qui l’aurait aidé à le battre et à confisquer son téléphone.



Le procureur de la République a requis un mois de prison contre les deux hommes. Le tribunal a finalement reconnu les faits de CBV réciproque et a condamné les prévenus à 20 000 F CFA d’amende chacun.



Cette affaire illustre les tensions possibles entre bergers et cultivateurs dans la région, et rappelle l’importance de préserver la communication et le respect des biens pour éviter que de tels conflits dégénèrent.

