Thiès : un courtier devant le tribunal pour une escroquerie foncière de 4,5 millions FCFA

Les faits remontent au moment où M. Sankaré, à la recherche d’un terrain à usage d’habitation, sollicite les services du courtier. I. Thioye lui propose alors une parcelle située à Thiès, au prix de 4 500 000 FCFA. Séduit par l’offre, l’acheteur conclut la transaction et reçoit une attestation de vente censée lui permettre d’engager les démarches administratives pour l’obtention d’un bail.



Mais le rêve immobilier tourne rapidement au cauchemar. Alors que M. Sankaré avait déjà entamé les travaux de construction, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS) intervient et ordonne l’arrêt immédiat du chantier, invoquant un litige foncier. Il apparaît alors que le terrain ne lui appartient pas légalement.



Tentant d’obtenir des explications, l’acquéreur cherche à joindre le courtier, en vain. I. Thioye devient injoignable. Face à cette situation, M. Sankaré dépose une plainte pour escroquerie, ce qui conduit à l’arrestation du mis en cause et à son placement sous mandat de dépôt.



À la barre, lors de l’audience de ce vendredi, I. Thioye reconnaît les faits. Pour sa défense, il affirme avoir agi pour le compte d’une coopérative présidée par un certain M. Kaïré. Il soutient avoir reversé la totalité des 4 500 000 FCFA à ce dernier, ne conservant qu’une commission de 300 000 FCFA en tant qu’intermédiaire.



La partie civile, quant à elle, campe sur sa position et réclame le remboursement intégral de la somme versée lors de cette transaction frauduleuse.



De son côté, le Procureur de la République s’est montré sceptique quant à l’existence réelle de la coopérative évoquée par le prévenu. Le ministère public estime que la responsabilité pénale de I. Thioye est pleinement engagée, d’autant plus qu’il est l’unique signataire de l’attestation de vente remise à la victime. En conséquence, le parquet a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu à une date ultérieure.

