Thiès : un collectif citoyen appelle à des engagements forts pour la fête de l’Indépendance 2026

À Thiès, un collectif dénommé « Assises citoyennes pour l’indépendance 2026 » a appelé le président de la République à prendre des engagements concrets pour la réalisation de projets prioritaires destinés à la ville.

Réunis samedi dans un hôtel de la cité du rail, les membres du collectif ont organisé un atelier citoyen en collaboration avec des organisations de la société civile et des structures communautaires. Les échanges ont porté sur le thème : « Thiès 2026 : pour une fête de l’Indépendance porteuse d’héritage et de transformation ».

Cette rencontre s’inscrit dans les préparatifs de la 66ᵉ célébration de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Elle vise à instaurer un cadre de réflexion participatif permettant d’identifier les priorités de développement pour la ville.

À l’issue des discussions, les participants prévoient d’élaborer un livre blanc qui sera adressé au chef de l’État afin de présenter les principales attentes des populations.

Selon El Hadj Mamadou Diallo, membre du collectif, l’initiative découle de la décision d’organiser la prochaine fête de l’Indépendance à Thiès. Il rappelle que lors de la célébration délocalisée de 2004, la ville avait bénéficié de plusieurs projets d’infrastructures dans le cadre des grappes de convergence, même si certains d’entre eux n’ont jamais été achevés.

Il espère que la prochaine édition de cette fête nationale permettra de générer de nouvelles retombées pour la ville.

M. Diallo rappelle également que Thiès avait déjà accueilli la célébration du 4 avril en 1979 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. En 2004, une nouvelle délocalisation avait été envisagée et avait donné lieu à la réalisation de certaines infrastructures, dont plusieurs sont restées inachevées.

Compte tenu du temps relativement court avant l’événement, le collectif estime que l’essentiel serait d’obtenir des engagements clairs de la part des autorités, notamment dans les domaines de l’industrialisation, de l’emploi des jeunes, de la réhabilitation des routes et de l’amélioration des infrastructures scolaires.

Les conclusions des travaux seront regroupées dans un document de plaidoyer. D’après Bassirou Diop, coordinateur du Bureau observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance à Thiès, ce livre blanc permettra de présenter au président de la République les principales urgences et priorités de développement identifiées pour la ville.