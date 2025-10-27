Thiès : renforcement des capacités du Comité régional sur les changements climatiques pour une meilleure adaptation locale





Le Projet d’appui à la planification nationale de l’adaptation (PNA) a lancé, ce lundi à Thiès, une session de formation de deux jours destinée aux membres du Comité régional sur les changements climatiques (COMRECC) et à leurs partenaires locaux. L’objectif est de renforcer leurs connaissances sur les fondamentaux du changement climatique et sur les concepts clés liés à l’adaptation et à la résilience.



Financé par le Fonds vert pour le climat en partenariat avec le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, le PNA vise à appuyer la mise en œuvre de stratégies locales pour faire face aux impacts du climat.



Selon Ousseynou Ndione, chargé de projet à la Direction des changements climatiques et des financements verts, cette session doit permettre aux membres du COMRECC de mieux jouer leur rôle dans l’élaboration du PNA et d’identifier les priorités d’adaptation propres à la région de Thiès.



La région, comme la plupart des zones du Sénégal, est durement touchée par la variabilité pluviométrique, les inondations et l’érosion côtière, notamment dans la zone de Saly. Ces phénomènes constituent autant de défis à relever dans la planification régionale.



Durant la formation, les participants aborderont les notions d’atténuation, de vulnérabilité et de résilience, tout en définissant un plan d’action pour redynamiser le COMRECC sur les 12 prochains mois.



L’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a salué cette initiative, soulignant qu’une meilleure coordination et une formation adaptée des acteurs locaux sont indispensables pour aligner la planification nationale sur les réalités territoriales et renforcer la lutte contre les effets du changement climatique à Thiès.

