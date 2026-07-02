Quatre personnes ont été interpellées dans la nuit du samedi 4 juillet 2026 à la suite d'une intervention du commissariat central de Thiès dans un studio situé à Nguinth. L'opération a été menée après un signalement faisant état de faits présumés commis dans ce logement.

Selon les premiers éléments, les policiers se sont rendus sur les lieux où plusieurs individus se trouvaient réunis dans un studio loué par l'une des personnes mises en cause. À leur arrivée, au moins six personnes étaient présentes.

L'intervention a provoqué la fuite de deux individus, qui ont quitté les lieux avant leur interpellation. Les enquêteurs indiquent également avoir découvert dans la chambre un gel lubrifiant entamé.

Quatre personnes ont été arrêtées puis entendues par les enquêteurs après avoir été informées de leur droit à l'assistance d'un conseil. Elles sont visées par une enquête portant notamment sur des faits présumés d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH.

L'enquête s'intéresse également au statut sérologique de l'une des personnes interpellées. Selon les éléments rapportés, celle-ci aurait déclaré vivre avec le VIH depuis 2015 et suivre un traitement antirétroviral. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si les autres personnes concernées en avaient connaissance et à établir les circonstances exactes des faits.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier les personnes ayant pris la fuite et de faire toute la lumière sur cette affaire. À ce stade, les faits rapportés demeurent au stade de l'enquête.

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