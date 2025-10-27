Thiès : polémique autour de l’exclusion définitive d’un élève du lycée Jules Sagna





La famille d’un élève du lycée Jules Sagna de Thiès est dans la consternation après avoir reçu une notification de l’administration annonçant son exclusion définitive. Selon le document, cette mesure est motivée par un manque de respect et un mauvais comportement à l’égard de l’administration et des enseignants.



Contacté par téléphone, un membre de la famille a affirmé que cette sanction ferait suite à une ancienne prise de parole publique de l’élève, alors qu’il intervenait en tant que porte-parole du gouvernement scolaire durant l’affaire des fuites de copies qui avait conduit, l’année dernière, à l’arrestation d’une quinzaine d’élèves.



Dans cette vidéo, l’élève avait pris la défense de ses camarades en soutenant qu’aucun d’eux ne pouvait se rendre à l’Inspection d’Académie pour obtenir une copie de composition, appelant ainsi à la libération de tous les élèves incriminés.



Le proche de la famille estime que cette décision est injuste et disproportionnée, soulignant que l’élève concerné a toujours affiché un bon niveau scolaire, avec une moyenne de 14,42/20 au premier semestre et 12,38/20 au second semestre l’année précédente.



« La mission d’une école est d’accompagner ses élèves, pas de les exclure. L’exclusion doit rester une mesure exceptionnelle », a-t-il déclaré, annonçant que la famille compte prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir la réintégration de l’élève afin qu’il puisse préparer sereinement son baccalauréat.



Une conférence de presse est d’ailleurs prévue dans l’après-midi pour revenir en détail sur cette affaire.

