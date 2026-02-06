Thiès : les maires concertent leurs priorités avant la fête de l’Indépendance 2026





En perspective de la célébration de la fête de l’Indépendance 2026 prévue à Thiès, les maires des différentes communes de la ville ont tenu une réunion afin de dégager les principales priorités à transmettre au chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Ont pris part à cette rencontre le maire de la Ville, Babacar Diop, ainsi que Ousmane Diagne pour Thiès-Est et Mamadou Diakhaté pour Thiès-Nord. D’après la note rendue publique, les discussions ont porté sur la mise en place d’un portefeuille structuré de doléances destiné à soutenir la transformation et le développement de la ville.



Il est également précisé que le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, n’a pas pu assister à la réunion en raison d’obligations professionnelles.

