Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : les maires concertent leurs priorités avant la fête de l’Indépendance 2026


Rédigé le Samedi 14 Février 2026 à 10:10 | Lu 54 fois Rédigé par


À l’approche de la fête de l’Indépendance 2026, les maires de Thiès se sont réunis pour définir les priorités à soumettre au président Bassirou Diomaye Faye afin d’accélérer le développement local.


Thiès : les maires concertent leurs priorités avant la fête de l’Indépendance 2026

 

En perspective de la célébration de la fête de l’Indépendance 2026 prévue à Thiès, les maires des différentes communes de la ville ont tenu une réunion afin de dégager les principales priorités à transmettre au chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Ont pris part à cette rencontre le maire de la Ville, Babacar Diop, ainsi que Ousmane Diagne pour Thiès-Est et Mamadou Diakhaté pour Thiès-Nord. D’après la note rendue publique, les discussions ont porté sur la mise en place d’un portefeuille structuré de doléances destiné à soutenir la transformation et le développement de la ville.

Il est également précisé que le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, n’a pas pu assister à la réunion en raison d’obligations professionnelles.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags