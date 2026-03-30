Thiès : les conducteurs de trains retraités lancent un cri de cœur pour la relance du rail

Thiès : les conducteurs de trains retraités lancent un cri de cœur pour la relance du rail

Thiès – Réunis en assemblée générale ce samedi 28 mars 2026, les membres de l’Entente des Conducteurs de Trains Retraités du Sénégal ont lancé un plaidoyer fort en faveur de la relance du chemin de fer, appelant les autorités à remettre le train sur les rails pour répondre aux défis du transport de masse, de la sécurité routière et du développement territorial.

Une assemblée générale sous le signe de l’unité

À l’issue de leurs travaux, les conducteurs retraités ont renouvelé leur confiance à leur bureau, dans un climat décrit comme serein et fraternel. Le président reconduit a salué la cohésion de l’organisation et la fidélité des membres à leur devise : « Fraternité, franchise, fidélité ».

Les responsables ont insisté sur la solidité de l’association, la transparence du fonctionnement et la volonté commune de poursuivre le combat pour le renouveau du rail au Sénégal. Selon eux, au-delà des retrouvailles, ce congrès avait surtout pour vocation de porter un message d’alerte nationale sur l’état d’agonie du secteur ferroviaire. :

Un appel direct au président de la République

Dans un discours chargé d’émotion, les anciens conducteurs ont demandé au chef de l’État de donner « la voie » au train du renouveau, du « redressement » et de « l’espoir ». À leurs yeux, le président de la République doit être celui qui autorise le départ du train de la renaissance ferroviaire, pendant que le directeur général du chemin de fer en serait le conducteur opérationnel.

Ils estiment que la relance du rail est parfaitement en phase avec la Vision Sénégal 2050, en ce qu’elle permettrait de réduire l’exode vers les centres urbains, de sécuriser le transport de masse, de stimuler l’économie locale et de reconnecter les territoires du pays.

La nostalgie d’un réseau qui faisait vivre des villes entières

Les anciens cheminots ont rappelé avec nostalgie l’époque où la gare de Thiès recevait des dizaines de circulations par jour. Entre Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Touba, Tambacounda, Bamako, Louga ou Linguère, le train structurait la mobilité nationale et soutenait l’activité économique dans les territoires traversés. :

Selon eux, la décadence du chemin de fer depuis la privatisation amorcée au début des années 2000 a eu des conséquences dramatiques : dépérissement de nombreuses localités agricoles et commerciales, disparition de milliers d’emplois, affaiblissement des échanges et recul du brassage social. Le rail, disent-ils, était bien plus qu’un moyen de transport : il était un véritable outil d’intégration nationale

Le rail, réponse au transport de masse et aux accidents

Pour les conducteurs retraités comme pour le mouvement DEPARTS, le chemin de fer reste le meilleur moyen d’organiser un transport collectif sûr, régulier et prévisible. Contrairement à la route, expliquent-ils, le train permet de planifier les départs et les arrivées avec précision, tout en réduisant les accidents, les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation accélérée du réseau routier.

Ils appellent également à penser l’avenir du rail dans une logique de reconstruction ambitieuse : réhabilitation des tronçons, remise en état des gares, réouverture des lignes vers Kaolack, Saint-Louis, Touba, voire le Mali, et mobilisation de partenaires comme la BAD, la BOAD, l’Union européenne ou encore le patronat national pour accélérer la relance. :

Thiès, capitale du rail, refuse l’oubli

À Thiès, cette mobilisation prend une dimension particulière. Ville symbole du chemin de fer depuis 1885, la capitale du rail reste profondément marquée par l’arrêt du trafic voyageurs. Pour les anciens conducteurs, relancer le train, c’est redonner souffle à Thiès mais aussi à Diourbel, Gossas, Guinguinéo, Kaffrine, Tambacounda, Louga, Kidira et à l’ensemble des zones jadis irriguées par le réseau ferroviaire.

Leur message est clair : le Sénégal ne peut viser un développement équilibré en laissant mourir un secteur aussi stratégique. Pour eux, le moment est venu de transformer la volonté politique affichée en actions concrètes, afin que le sifflet du train retentisse de nouveau dans toutes les contrées ferroviaires du pays.

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Rédaction Thiesinfo

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