La ville de Thiès a rendu un vibrant hommage à l'une de ses plus grandes figures religieuses. Dans le cadre de sa politique de valorisation des personnalités qui ont marqué l'histoire de la cité du Rail, le maire de Thiès Ouest, Mamadou Djité a officiellement rebaptisé, ce samedi 4 juillet, le rond-point Mbour 1 en « Rond-point Thierno Abou Dia ». La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités administratives, des élus locaux, de guides religieux, de chefs coutumiers, ainsi que de nombreux membres de la famille du défunt et de fidèles venus saluer la mémoire de cet homme de foi. À cette occasion, plusieurs intervenants sont revenus sur le parcours exceptionnel de Thierno Abou Dia, unanimement présenté comme un homme de Dieu dont la vie fut entièrement consacrée à l'adoration d'Allah et au service de la communauté, dans le sillage des enseignements du Prophète Muhammad (PSL). Grand voyageur et infatigable prédicateur, Thierno Abou Dia fait partie des rares érudits qui ont parcouru de nombreux pays à travers le monde pour transmettre les valeurs de l'islam, à l'image de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Son engagement religieux s'est accompagné d'importantes actions sociales en faveur des personnes les plus démunies. Reconnu pour sa générosité et son sens du partage, il a contribué à la construction de nombreuses mosquées et a constamment œuvré pour le bien-être des populations, faisant de la solidarité un pilier de son action. En donnant désormais son nom au rond-point Mbour 1, la commune de Thiès Ouest inscrit durablement la mémoire de Thierno Abou Dia dans le patrimoine de la ville. Cet acte symbolique constitue une marque de reconnaissance pour les nombreuses années de dévouement, de bienfaisance et de service qu'il a consacrées à la religion et à la société. À travers cet hommage, Thiès célèbre non seulement un homme d'exception, mais transmet également aux générations futures les valeurs de foi, d'humilité et de solidarité qu'il a incarnées tout au long de son existence.
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Thiès : le rond-point Mbour 1 rebaptisé « Rond-point Thierno Abou Dia » en hommage à une grande figure religieuse
Rédigé le Dimanche 5 Juillet 2026 à 14:41 | Lu 91 fois Rédigé par Hanne Abou
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