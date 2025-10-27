Thiès : le maire Babacar Diop appelle à un renforcement du soutien de GCO aux communautés locales





Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, a invité la société minière Grande Côte Opérations (GCO) à renforcer son soutien aux communautés locales affectées par ses activités.



Accompagné de membres du conseil municipal, il a effectué ce mardi une visite des installations de GCO à Diogo, dans le département de Tivaouane, où il a été accueilli par le directeur général, Frédérick Zanklan. Cette visite a permis à la délégation de mieux comprendre le processus d’exploitation minière et le fonctionnement du train minier reliant Thiès à Dakar pour le transport des minerais.



GCO, filiale du groupe français Eramet, extrait notamment du zircon, du rutile, de l’ilménite et du leucoxène sur la Grande Côte sénégalaise.



Rappelant l’accident survenu en avril dernier impliquant un train minier des Industries chimiques du Sénégal (ICS), Babacar Diop a souligné l’importance de renforcer la sécurité le long des voies ferrées traversant Thiès. À cet effet, une rencontre de concertation avait déjà eu lieu entre la mairie, les Chemins de fer du Sénégal (CFS) et les entreprises concernées.



Le directeur général de GCO, Frédérick Zanklan, a salué la démarche du maire, affirmant la volonté de l’entreprise de maintenir un dialogue ouvert avec les autorités locales et les populations. « Partout où nos activités ont un impact, nous souhaitons construire des solutions durables et partagées », a-t-il déclaré.



Pour sa part, Babacar Diop a reconnu la contribution essentielle de GCO à l’économie nationale, tout en appelant à une meilleure répartition des retombées économiques au profit des populations riveraines. « Cette richesse doit aller de pair avec une réparation équitable des impacts et une amélioration concrète des conditions de vie », a-t-il insisté.



Il a également rappelé la nécessité de prendre en compte les enjeux de sécurité liés à la traversée des trains miniers dans la ville, soulignant que ces activités devraient devenir de véritables leviers de développement local.



Le maire a enfin salué la disponibilité et l’esprit d’ouverture de la direction de GCO, tout en encourageant l’entreprise à poursuivre et consolider ses actions sociales en faveur des communautés de la région de Thiès.



aps

