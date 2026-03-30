Thiès : le 4 avril, entre symbole politique et levier de développement selon Babacar Diop

Pour le maire de Thiès, Babacar Diop, la tenue de la fête de l’indépendance dans la capitale du rail dépasse le cadre d’une simple célébration. Elle s’inscrit, selon lui, dans une dynamique politique et symbolique forte, illustrant l’attention portée par le chef de l’État à la ville.

Il rappelle notamment la visite présidentielle de décembre 2025, marquée par l’inauguration du Mémorial Lat Dior, suivie quelques mois plus tard par l’organisation de la fête nationale à Thiès. À ses yeux, ces événements traduisent une marque de considération envers la ville, appelant les habitants à offrir un accueil à la hauteur de son statut.

Face aux critiques évoquant l’absence de grands projets structurants, le maire met en avant un autre bénéfice : la visibilité. Dans un délai de préparation relativement court, il estime que l’exposition médiatique et numérique repositionne Thiès sur les plans national et international.

Cependant, cette mise en lumière s’accompagne d’attentes importantes. Les populations ont formulé plusieurs revendications, notamment en matière d’infrastructures routières et de mobilité. Parmi les priorités évoquées figurent la construction d’autoroutes, de ponts et d’échangeurs, ainsi que l’extension du Train Express Régional jusqu’à Thiès.

Dans cette logique, le maire propose également l’installation d’ateliers de maintenance du réseau ferroviaire dans la ville, en cohérence avec son passé industriel lié au chemin de fer.

Au-delà des infrastructures, la question de l’emploi occupe une place centrale. Babacar Diop souligne le potentiel de la Nouvelle Société Textile du Sénégal, qu’il considère comme un moteur capable de générer rapidement des opportunités professionnelles, notamment pour les jeunes.

Son ambition est claire : transformer Thiès en un véritable pôle économique, moins dépendant de Dakar, en misant sur un développement combinant industrie, commerce et formation.

Le maire reconnaît également l’apport des investissements passés, notamment sous l’impulsion de Idrissa Seck, tout en soulignant que les besoins actuels exigent de nouvelles initiatives. Il insiste sur l’importance de relancer des projets structurants, dont celui de la nouvelle ville de Thiès, destiné à accompagner l’expansion urbaine.

Par ailleurs, certaines problématiques persistent, notamment celles liées au foncier dans des zones comme Mbour 4, ainsi que les enjeux sécuritaires liés à la croissance démographique et aux mouvements de populations.

Au final, pour Babacar Diop, la célébration du 4 avril représente bien plus qu’un événement ponctuel. Elle constitue une opportunité stratégique pour impulser une nouvelle phase de développement, en capitalisant sur la visibilité, les attentes sociales et les ambitions économiques de la ville.