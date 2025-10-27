Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : installation de la cellule départementale du collectif « Rappel à l’Ordre »


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 12:15 | Lu 51 fois Rédigé par


Le collectif « Rappel à l’Ordre » a installé sa cellule départementale à Thiès, avec Amath Guèye, alias MRG, comme coordinateur. La rencontre a été marquée par des critiques à l’égard du gouvernement et des appels à des solutions concrètes pour les citoyens.


Thiès : installation de la cellule départementale du collectif « Rappel à l’Ordre »

 

Les membres du collectif « Rappel à l’Ordre » se sont réunis ce week-end à Thiès pour procéder à l’installation officielle de leur cellule départementale. À l’issue de la rencontre, Amath Guèye, plus connu sous le nom de MRG, a été désigné coordinateur départemental, avec pour mission de défendre les intérêts des Thiessois et, plus largement, ceux des Sénégalais.

La cérémonie a rassemblé plusieurs entités indépendantes et a servi de cadre pour évoquer les priorités urgentes en faveur des populations. Dans son allocution, le nouveau coordinateur a pointé du doigt le manque de réponses adaptées aux difficultés quotidiennes des citoyens, reprochant au régime actuel son inaction face aux crises sociales et économiques.

Ancien membre du parti Pastef, MRG n’a pas manqué de critiquer la gouvernance en place, appelant les jeunes de Thiès à rejoindre massivement le collectif pour participer activement au changement.

Les différents intervenants ont également condamné la tenue du téra meeting à Dakar, estimant que les autorités devraient plutôt concentrer leurs efforts sur l’amélioration du pouvoir d’achat, la baisse des factures d’électricité et le renforcement de la sécurité.

Prenant la parole, l’ex-députée Maïmouna Sène a invité le gouvernement à se recentrer sur les promesses de campagne, en s’attaquant aux problèmes essentiels qui freinent l’épanouissement des citoyens. Elle a exhorté le président de la République à assumer pleinement ses responsabilités pour remettre le pays sur la voie de l’émergence.

Le bureau départemental du collectif « Rappel à l’Ordre » comprend notamment :

  • Amath Guèye, coordinateur départemental,

  • Assane Guèye, porte-parole,

  • Samba Dieng Diop, secrétaire général,
    entre autres membres.

    dakaractu

     




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026
Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé la Journée des Forces armées, axée sur le partenariat entre l’armée et les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, rendant hommage au professionnalisme...

Thiès : installation de la cellule départementale du collectif « Rappel à l’Ordre »

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : installation de la cellule départementale du collectif « Rappel à l’Ordre »
Le collectif « Rappel à l’Ordre » a installé sa cellule départementale à Thiès, avec Amath Guèye, alias MRG, comme coordinateur. La rencontre a été marquée par des critiques à l’égard du gouvernement...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags