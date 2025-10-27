Thiès : installation de la cellule départementale du collectif « Rappel à l’Ordre »





Les membres du collectif « Rappel à l’Ordre » se sont réunis ce week-end à Thiès pour procéder à l’installation officielle de leur cellule départementale. À l’issue de la rencontre, Amath Guèye, plus connu sous le nom de MRG, a été désigné coordinateur départemental, avec pour mission de défendre les intérêts des Thiessois et, plus largement, ceux des Sénégalais.



La cérémonie a rassemblé plusieurs entités indépendantes et a servi de cadre pour évoquer les priorités urgentes en faveur des populations. Dans son allocution, le nouveau coordinateur a pointé du doigt le manque de réponses adaptées aux difficultés quotidiennes des citoyens, reprochant au régime actuel son inaction face aux crises sociales et économiques.



Ancien membre du parti Pastef, MRG n’a pas manqué de critiquer la gouvernance en place, appelant les jeunes de Thiès à rejoindre massivement le collectif pour participer activement au changement.



Les différents intervenants ont également condamné la tenue du téra meeting à Dakar, estimant que les autorités devraient plutôt concentrer leurs efforts sur l’amélioration du pouvoir d’achat, la baisse des factures d’électricité et le renforcement de la sécurité.



Prenant la parole, l’ex-députée Maïmouna Sène a invité le gouvernement à se recentrer sur les promesses de campagne, en s’attaquant aux problèmes essentiels qui freinent l’épanouissement des citoyens. Elle a exhorté le président de la République à assumer pleinement ses responsabilités pour remettre le pays sur la voie de l’émergence.



Le bureau départemental du collectif « Rappel à l’Ordre » comprend notamment :

