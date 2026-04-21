Thiès engage la riposte contre les inondations et l’urbanisation anarchique

résidée par l’adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, la rencontre a réuni acteurs institutionnels, collectivités territoriales et experts autour d’un objectif commun : anticiper les risques et bâtir des villes plus résilientes.



Au fil des années, les fortes pluies ont exposé les failles de l’aménagement urbain à Thiès. Quartiers mal lotis, absence de réseaux de drainage efficaces, constructions anarchiques… autant de facteurs qui aggravent les dégâts à chaque hivernage.



À cela s’ajoute le changement climatique, qui accentue l’irrégularité des précipitations et intensifie les phénomènes extrêmes. Entre 2020 et 2022, la gravité de la situation a contraint l’État à déclencher à plusieurs reprises le Plan ORSEC, preuve de l’urgence d’une réponse structurelle.



Pour rompre avec la gestion dans l’urgence, les autorités misent sur une planification rigoureuse à travers :



les Plans intercommunaux d’urbanisme (PCUI)

les Plans de gestion des risques d’inondations (PGRI)

les Plans directeurs de drainage (PDD)

Ces instruments doivent permettre d’encadrer l’expansion urbaine, de mieux gérer les eaux pluviales et d’anticiper les zones à risque avant toute implantation humaine.



L’initiative est portée par l’Agence de Développement municipal (ADM), dans le cadre du programme PROGEP II. Un budget global de 800 millions de francs CFA a été mobilisé pour financer les études et la mise en place de ces outils.



Douze collectivités territoriales sont concernées, réparties entre les départements de Mbour et de Thiès, notamment Diass, Saly Portudal, Ngaparou, Fandène, Pout ou encore Kayar.



Ce programme s’inscrit dans la dynamique de la Vision Sénégal 2050 et de la stratégie nationale de développement 2025-2029. L’ambition est claire : passer d’une urbanisation subie à une urbanisation maîtrisée.



Les études confiées à des cabinets spécialisés devront proposer des modèles de développement intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques, tout en renforçant la résilience des territoires face aux chocs climatiques.



Pour les autorités, la réussite du projet dépendra fortement de l’implication des acteurs locaux. Ababacar Sadikh Niang a ainsi insisté sur la nécessité d’une démarche inclusive, associant populations, élus locaux et services techniques.



L’objectif est d’assurer une appropriation réelle des solutions proposées, condition essentielle pour éviter les erreurs du passé.



Avec ce programme, Thiès amorce un virage stratégique face à des défis urbains majeurs. Si les ambitions sont saluées, leur concrétisation sur le terrain sera déterminante.



Car au-delà des plans et des études, c’est bien la capacité d’exécution et le respect des règles d’urbanisme qui feront la différence dans la lutte contre les inondations.

