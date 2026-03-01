Thiès en prière : 28ᵉ édition de la grande conférence religieuse de Grand Standing

Rédigé le Dimanche 1 Mars 2026 à 21:41 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

À l’occasion du mois béni de Ramadan 2026, le quartier Grand Standing de Thiès accueille la 28ᵉ édition de sa traditionnelle conférence religieuse. Un rendez-vous spirituel majeur réunissant érudits, imams et fidèles autour de prêches, d’enseignements et d’échanges visant à renforcer la foi, la solidarité et les valeurs islamiques au sein de la communauté.



