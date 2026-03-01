|
Thiès en prière : 28ᵉ édition de la grande conférence religieuse de Grand Standing
Rédigé le Dimanche 1 Mars 2026 à 21:41 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
À l’occasion du mois béni de Ramadan 2026, le quartier Grand Standing de Thiès accueille la 28ᵉ édition de sa traditionnelle conférence religieuse. Un rendez-vous spirituel majeur réunissant érudits, imams et fidèles autour de prêches, d’enseignements et d’échanges visant à renforcer la foi, la solidarité et les valeurs islamiques au sein de la communauté.
Lat Soukabé Fall
Actualité à Thiès
Thiès : La coalition Diomaye consolide ses bases et affine sa stratégie
Lat Soukabé Fall - 28/02/2026 - 0 Commentaire
La permanence de Al Ousseynou Diouf, chargé de communication de la coalition Diomaye, a été le théâtre d’une rencontre riche en échanges et en stratégies, le samedi 28 février 2026. Après une phase...
Thiès: ENDA élabore un thème sur le stress, forte mobilisation des élèves du CEM
Lat Soukabé Fall - 27/02/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Thiès : plus de 12 milliards FCFA pour moderniser l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène
SEYELATYR - 01/03/2026 - 0 Commentaire
La pose de la première pierre du projet d’extension et d’équipement du Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès marque un tournant majeur pour l’offre de soins dans la...
Le Sénégal domine Madagascar (99-66) et relance sa campagne vers le Mondial 2027
Rédaction - 01/03/2026 - 0 Commentaire
