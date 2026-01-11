Une ambiance électrique dans la ville



Au rond-point de la gare, les jeunes dansaient sur la chaussée, tandis que les familles sortaient de leurs maisons pour partager la victoire avec leurs voisins. Les enfants couraient dans les ruelles en criant le nom de Sadio Mané, symbole du succès des Lions de la Teranga. Les commerçants, pris par l’euphorie générale, ont suspendu leur activité et distribué de petites friandises aux passants, contribuant à l’ambiance festive.





Sadio Mané, héros national



Pour les Thiessois, Sadio Mané n’est pas seulement un joueur de football : il représente l’unité et la fierté du Sénégal. « On le mérite ! » scandait la foule, rappelant le triomphe national. Comme dans Bête Bête, beaucoup ont ressenti une émotion intense, touchant toutes les facettes de la vie quotidienne, de la culture locale au théâtre.





La fête continue



Thiès a continué à vibrer toute la nuit. Les habitants se préparent à suivre le retour officiel des Lions à Dakar, que ce soit sur les écrans ou à travers des rassemblements dans les quartiers. Entre chants, rires et drapeaux flottants, la ville a vécu une soirée mémorable, où joie et fierté ont pris le pas sur le quotidien.

