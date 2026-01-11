Menu
Thiès en fête après la victoire historique du Sénégal à la CAN 2025


Rédigé le Lundi 19 Janvier 2026 à 11:06 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dès l’annonce du coup de sifflet final à Rabat, les rues de Thiès se sont transformées en une immense fête populaire. Klaxons, tambours, vuvuzelas et chants de supporters ont envahi les quartiers, tandis que les habitants brandissaient fièrement drapeaux et maillots sénégalais.


Une ambiance électrique dans la ville

Au rond-point de la gare, les jeunes dansaient sur la chaussée, tandis que les familles sortaient de leurs maisons pour partager la victoire avec leurs voisins. Les enfants couraient dans les ruelles en criant le nom de Sadio Mané, symbole du succès des Lions de la Teranga. Les commerçants, pris par l’euphorie générale, ont suspendu leur activité et distribué de petites friandises aux passants, contribuant à l’ambiance festive.
 

Sadio Mané, héros national

Pour les Thiessois, Sadio Mané n’est pas seulement un joueur de football : il représente l’unité et la fierté du Sénégal. « On le mérite ! » scandait la foule, rappelant le triomphe national. Comme dans Bête Bête, beaucoup ont ressenti une émotion intense, touchant toutes les facettes de la vie quotidienne, de la culture locale au théâtre.
 

La fête continue

Thiès a continué à vibrer toute la nuit. Les habitants se préparent à suivre le retour officiel des Lions à Dakar, que ce soit sur les écrans ou à travers des rassemblements dans les quartiers. Entre chants, rires et drapeaux flottants, la ville a vécu une soirée mémorable, où joie et fierté ont pris le pas sur le quotidien.




Lat Soukabé Fall
