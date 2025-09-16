Thiès : deux membres présumés du réseau QNET arrêtés pour escroquerie

À Thiès, deux individus soupçonnés d’appartenir au réseau QNET ont été arrêtés après la plainte d’une victime affirmant avoir été escroquée.



Selon son témoignage, en 2023, l’un des mis en cause lui avait proposé d’intégrer le réseau en lui promettant un revenu hebdomadaire de 150.000 à 800.000 FCFA, à condition d’acheter un produit et de recruter deux partenaires, qui devaient à leur tour faire de même.



Séduite par cette promesse de gains rapides, la victime a versé 437.000 FCFA pour l’achat d’un pendentif anti-stress estimé à 450.000 FCFA, sans jamais recevoir le produit ni un remboursement.



Lors de son audition, le premier suspect a reconnu être membre de QNET depuis 1998 et avoir recruté la victime, affirmant avoir remis l’argent à son supérieur. Le second, présenté comme responsable, a tenté de se faire passer pour un simple vendeur en ligne, sans pouvoir justifier l’encaissement des fonds.



Une perquisition menée dans leur bureau aux Parcelles Assainies de Thiès a permis la saisie de plusieurs biens et documents, notamment :



un véhicule Chrysler 200C immatriculé AA501 VB,

un ordinateur portable Dell,

deux téléviseurs LG,

trois ventilateurs muraux,

un bon de commande QNET,

divers produits, catalogues et formulaires d’inscription,

21 chaises,

ainsi qu’un cachet au nom de l’entreprise « Oscar Sénégal SARL ».

Les deux suspects sont actuellement placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’autres victimes et complices.



