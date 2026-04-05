À Thiès, le bilan du 4 Avril 2026 met en avant un défilé civilo-militaire salué par le président Diomaye Faye et une vaste opération sécuritaire ayant conduit à 74 interpellations et 573 000 FCFA d’amendes.

Thiès après le 4 Avril 2026 : un défilé « impeccable » et 74 personnes interpellées lors du dispositif sécuritaire Chapô – Après avoir accueilli la célébration officielle du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, la ville de Thiès continue de mesurer la portée de cet événement historique. Entre satisfaction affichée des autorités au terme d’un défilé civilo-militaire salué par le chef de l’État et bilan sécuritaire musclé en amont de la fête nationale, la Cité du Rail retient l’image d’une mobilisation d’envergure et d’une organisation globalement réussie.

Thiès au centre de la fête nationale Le 4 avril 2026 restera une date particulière dans l’histoire récente de Thiès. Pour la première fois depuis plusieurs années, le défilé civilo-militaire du 4 Avril a été officiellement délocalisé hors de Dakar, avec Thiès comme ville hôte. À l’issue de la cérémonie organisée sur l’avenue Caen, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué une « très belle et riche cérémonie », marquée selon ses propres mots par un défilé « impeccable ». Le chef de l’État a aussi présenté Thiès comme un symbole fort dans la nouvelle dynamique des défilés décentralisés.

Une vaste opération conjointe avant les festivités En prélude à cette grande célébration nationale, les forces de défense et de sécurité ont déployé un important dispositif dans le département de Thiès, situé à environ 70 kilomètres de Dakar. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2026, une opération conjointe de sécurisation menée par la Police nationale et la Gendarmerie nationale a été organisée sous la supervision du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, en présence de plusieurs autorités administratives et sécuritaires. Selon les informations publiées sur cette opération, 360 éléments ont été mobilisés, avec un maillage renforcé du territoire comprenant des check-points stratégiques, des patrouilles motorisées et plusieurs véhicules d’intervention rapide. L’objectif affiché était de prévenir les actes délictueux, d’accentuer la dissuasion et de garantir un environnement sécurisé avant le rendez-vous du 4 Avril.

74 individus interpellés, des saisies et 573 000 FCFA d’amendes Le bilan sécuritaire communiqué à l’issue de cette opération fait état de 74 individus interpellés pour divers motifs. Dans le détail, 58 personnes ont été arrêtées pour vérification d’identité, 7 pour ivresse publique et manifeste, 6 pour les besoins de l’enquête, 2 pour vol en réunion et 1 pour détention de stupéfiants, en l’occurrence trois comprimés d’ecstasy. Sur le plan routier, l’opération a également donné lieu à des résultats significatifs. Les forces engagées ont procédé à la mise en fourrière de 24 véhicules et 31 motocyclettes, tout en saisissant 189 pièces administratives liées à la circulation. Les amendes forfaitaires dressées à cette occasion se chiffrent à 573 000 FCFA.