Thiès : Un bras sectionné lors d’une bagarre entre bergers

Selon les faits rapportés, O. Sow a porté un coup de machette à S. Mbaye, entraînant la perte de son bras gauche. Ce dernier, muni d’un certificat médical, a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour coups et blessures volontaires.



À la barre, O. Sow a reconnu les faits, tout en invoquant la légitime défense. Il a affirmé que S. Mbaye l’aurait attaqué avec une barre de fer. De son côté, S. Mbaye a nié posséder une quelconque arme : « Quand on s’est disputé, il a brandi une machette et est venu vers moi. Sans défense, j’ai levé mes mains en signe de paix. Malgré tout, il a tenté de me porter un coup à la tête. En me protégeant, j’ai perdu mon bras gauche. Je ne peux plus travailler, alors que j’ai une famille à charge », a-t-il expliqué.



Il a ensuite réclamé 40 millions de F CFA en dommages et intérêts. Le procureur de la République, considérant les faits établis, a requis une peine de trois ans de prison ferme contre O. Sow.

