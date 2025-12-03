Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Un bras sectionné lors d’une bagarre entre bergers


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 22:30 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal correctionnel de Thiès a jugé O. Sow, berger, accusé d’avoir sectionné le bras gauche de son confrère S. Mbaye à l’aide d’une machette. Les deux hommes se seraient croisés en brousse avec leurs troupeaux respectifs, lorsqu’une dispute apparemment banale a dégénéré en confrontation violente.


Thiès : Un bras sectionné lors d’une bagarre entre bergers

Selon les faits rapportés, O. Sow a porté un coup de machette à S. Mbaye, entraînant la perte de son bras gauche. Ce dernier, muni d’un certificat médical, a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour coups et blessures volontaires.

À la barre, O. Sow a reconnu les faits, tout en invoquant la légitime défense. Il a affirmé que S. Mbaye l’aurait attaqué avec une barre de fer. De son côté, S. Mbaye a nié posséder une quelconque arme : « Quand on s’est disputé, il a brandi une machette et est venu vers moi. Sans défense, j’ai levé mes mains en signe de paix. Malgré tout, il a tenté de me porter un coup à la tête. En me protégeant, j’ai perdu mon bras gauche. Je ne peux plus travailler, alors que j’ai une famille à charge », a-t-il expliqué.

Il a ensuite réclamé 40 millions de F CFA en dommages et intérêts. Le procureur de la République, considérant les faits établis, a requis une peine de trois ans de prison ferme contre O. Sow.



Lat Soukabé Fall

