L'Actualité au Sénégal

Thiès : Tragédie à la crèche “Les Aiglons”, un bébé de 8 mois décède le premier jour


Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 21:32 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le quartier Aynina Fall de Thiès a été secoué ce lundi par un drame poignant survenu en fin d’après-midi. Un bébé âgé de seulement huit mois a perdu la vie à la crèche intégrée à l’école élémentaire Les Aiglons. Les faits se sont déroulés aux alentours de 17 heures, plongeant le personnel et les familles du quartier dans la consternation.


D’après les informations recueillies auprès du capitaine Khoudia Ibra Mar, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Thiès, les secours ont été alertés pour un cas qualifié de “sommeil profond” concernant un nourrisson de sexe masculin. Une équipe a immédiatement été dépêchée sur place, mais à leur arrivée, les sapeurs-pompiers n’ont pu que constater le décès de l’enfant.

La police s’est ensuite rendue sur les lieux pour procéder au constat d’usage. Le corps du bébé a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Thiès pour les besoins de l’autopsie.

Selon  la source, les parents de la victime résident au quartier Mbour 3 de Thiès. Le bébé effectuait ce jour-là sa toute première journée à la crèche, ce qui rend le choc d’autant plus douloureux pour sa famille.

Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances exactes du drame : problème médical, défaillance dans la surveillance, ou tout autre facteur pouvant éclairer ce décès brutal.

La communauté d’Aynina Fall et l’ensemble de la ville de Thiès restent sous le choc, en attente des conclusions de l’enquête pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire.



Lat Soukabé Fall

