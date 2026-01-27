Thies: Tentative de viol et pédophilie sur un enfant de 5 ans

Selon les éléments exposés à l’audience, le prévenu a d’abord nié toute implication avant de reconnaître avoir incité l’enfant à des actes sexuels. Des aveux partiels qui ont renforcé la thèse de l’accusation.





À la barre, la mère de la victime a évoqué de possibles troubles mentaux chez l’accusé, tandis que le père de l’enfant a livré un témoignage bouleversant. Il a expliqué comment son intervention rapide a permis d’éviter une seconde agression, soulignant la vigilance nécessaire pour protéger les enfants.





Estimant les faits suffisamment établis et d’une extrême gravité, le procureur de la République a requis cinq (5) ans de réclusion criminelle. Le délibéré est attendu pour le 24 février 2026.





Cette affaire relance le débat sur la protection des enfants, la prévention des violences sexuelles et la nécessité d’un suivi psychologique rigoureux pour les auteurs de ce type d’infractions.

