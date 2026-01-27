Menu
Golf Sud : Arrestation d’un escroc spécialisé dans le vol de motos par ruse


Rédigé le Mercredi 28 Janvier 2026 à 16:35 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le suspect s’approchait de ses victimes en simulant une course. Pour gagner leur confiance, il leur remettait une enveloppe censée contenir une forte somme d’argent – jusqu’à 5 millions de FCFA. Sous prétexte d’installer un traceur GPS sur la moto, il s’emparait ensuite du véhicule. En réalité, l’enveloppe ne contenait que des papiers sans valeur.

C’est près de la gare BRT de Golf que l’individu a été repéré par une ancienne victime et appréhendé par une patrouille. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir volé et revendu plus de trente motos. À la suite de la diffusion de son arrestation, une vingtaine de plaintes ont déjà été déposées.

Le suspect, qui faisait l’objet de plusieurs avis de recherche émis par la Police et la Gendarmerie, a été placé en garde à vue pour escroquerie et vols multiples.


