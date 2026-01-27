Menu
Indépendance 2026 : Thiès, ville hôte des grandes festivités


Rédigé le Jeudi 29 Janvier 2026 à 01:39 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès a été officiellement désignée pour accueillir la 66ᵉ célébration de l’accession du Sénégal à l’indépendance, une décision annoncée lors du Conseil des ministres du 28 janvier par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cet événement national sera l’occasion de mettre en valeur le patrimoine culturel, économique et touristique de la région.


Thiès au cœur des festivités nationales
Le choix de Thiès reflète la volonté des autorités de valoriser les villes intérieures et de rapprocher les populations locales des institutions étatiques. Selon le Président, cette célébration offrira une plateforme unique pour promouvoir les arts, le savoir-faire régional et les traditions locales, tout en renforçant le sentiment de cohésion nationale.

Programme des célébrations
Le programme officiel inclura :
Des manifestations culturelles et artistiques, avec spectacles, expositions et concerts.
Des activités sportives et compétitions, impliquant les écoles et associations locales.
Des cérémonies patriotiques, rendant hommage aux héros de l’indépendance et rappelant l’histoire du Sénégal.

Un moment de rapprochement et de fierté nationale
Cette célébration permettra aux habitants de Thiès et aux Sénégalais de toutes les régions de partager un moment de fierté et de mémoire collective, tout en soutenant le développement culturel et touristique de la ville.

La 66ᵉ célébration de l’indépendance du Sénégal à Thiès s’annonce comme un événement majeur, mêlant tradition, culture et patriotisme, et symbolisant le chemin parcouru depuis 1960 vers l’unité et le progrès national.


Lat Soukabé Fall

