Indépendance 2026 : Thiès, ville hôte des grandes festivités

Thiès au cœur des festivités nationales

Le choix de Thiès reflète la volonté des autorités de valoriser les villes intérieures et de rapprocher les populations locales des institutions étatiques. Selon le Président, cette célébration offrira une plateforme unique pour promouvoir les arts, le savoir-faire régional et les traditions locales, tout en renforçant le sentiment de cohésion nationale.



Programme des célébrations

Le programme officiel inclura :

Des manifestations culturelles et artistiques, avec spectacles, expositions et concerts.

Des activités sportives et compétitions, impliquant les écoles et associations locales.

Des cérémonies patriotiques, rendant hommage aux héros de l’indépendance et rappelant l’histoire du Sénégal.



Un moment de rapprochement et de fierté nationale

Cette célébration permettra aux habitants de Thiès et aux Sénégalais de toutes les régions de partager un moment de fierté et de mémoire collective, tout en soutenant le développement culturel et touristique de la ville.



La 66ᵉ célébration de l’indépendance du Sénégal à Thiès s’annonce comme un événement majeur, mêlant tradition, culture et patriotisme, et symbolisant le chemin parcouru depuis 1960 vers l’unité et le progrès national.