Poste Thiaroye : deux agresseurs identifiés après un braquage, la police intervient

L’alerte a été donnée aux environs de 5h du matin par une victime agressée au niveau de Poste Thiaroye. Selon ses déclarations, deux individus circulant à bord d’un scooter lui ont arraché son sac, contenant un iPhone 14 Pro Max, des ordonnances médicales et une importante somme d’argent.





Grâce à une enquête rapide et minutieuse, les forces de l’ordre ont localisé les suspects dans le secteur de Diamaguène. Une descente policière a permis de surprendre les six individus dans une chambre. La victime a formellement identifié ses deux agresseurs parmi le groupe.





Lors de la perquisition, les policiers ont saisi :



Une quantité de chanvre indien , reconnue par les quatre autres occupants de la chambre ;

Deux scooters , dont celui ayant servi à l’agression ;

Une moto de type Jakarta.



Les deux principaux suspects ont reconnu les faits de vol avec violence, tandis que l’ensemble de la bande a été placé en garde à vue. Les engins motorisés ont été consignés pour les besoins de l’enquête.

