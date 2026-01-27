Menu
Poste Thiaroye : deux agresseurs identifiés après un braquage, la police intervient


Rédigé le Mercredi 28 Janvier 2026 à 16:37 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a réussi, ce 25 janvier 2026, à démanteler une bande de six individus impliqués dans une série de délits, dont association de malfaiteurs, vol avec violence commis avec usage de moyen de locomotion, complicité et détention de stupéfiants.


L’alerte a été donnée aux environs de 5h du matin par une victime agressée au niveau de Poste Thiaroye. Selon ses déclarations, deux individus circulant à bord d’un scooter lui ont arraché son sac, contenant un iPhone 14 Pro Max, des ordonnances médicales et une importante somme d’argent.
 

Grâce à une enquête rapide et minutieuse, les forces de l’ordre ont localisé les suspects dans le secteur de Diamaguène. Une descente policière a permis de surprendre les six individus dans une chambre. La victime a formellement identifié ses deux agresseurs parmi le groupe.
 

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi :

  • Une quantité de chanvre indien, reconnue par les quatre autres occupants de la chambre ;

  • Deux scooters, dont celui ayant servi à l’agression ;

  • Une moto de type Jakarta.
     

Les deux principaux suspects ont reconnu les faits de vol avec violence, tandis que l’ensemble de la bande a été placé en garde à vue. Les engins motorisés ont été consignés pour les besoins de l’enquête.



Lat Soukabé Fall

