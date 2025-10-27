Drame familial à Kadam : un père armé menace sa première épouse, arrêté à Diourbel

À Kadam, dans le département de Diourbel, un drame familial a conduit à l’arrestation de Mb. Diagne, un cultivateur de 50 ans, lundi dernier. Poursuivi pour "menace de mort et détention d’armes à feu", il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Diourbel.



Les faits trouvent leur origine dans une violente altercation entre les deux épouses de Mb. Diagne. Nd. Diop, la seconde épouse, aurait proféré des injures à l’encontre de A. Faye, la première épouse. Selon les voisins, la dispute a rapidement dégénéré, se déroulant devant les enfants et la communauté.



Plutôt que de calmer la situation, Mb. Diagne est intervenu pour soutenir sa seconde épouse, ce qui a provoqué la colère des enfants de sa première épouse. La tension a atteint un point critique lorsque chaque partie a déposé une plainte auprès de la gendarmerie locale.



Dans un accès de colère, Mb. Diagne a brandi une arme à feu et menacé sa première épouse. Alertée par l’un des enfants, militaire de formation, la gendarmerie est intervenue. Une perquisition au domicile du quinquagénaire a permis de découvrir deux armes de guerre cachées dans sa chambre.



Mb. Diagne a déclaré avoir hérité ces armes de son père, mais cela n’a pas empêché son arrestation. Il demeure placé sous mandat de dépôt en attente de son jugement.

