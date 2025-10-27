Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Drame à Maka Dané : un talibé tue le petit-fils du marabout Babacar Diané


Rédigé le Mercredi 29 Octobre 2025 à 16:05 | Lu 20 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La consternation est totale à Maka Dané, un paisible village de la commune de Nganda, situé à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ce lundi, la localité a été secouée par un drame d’une rare violence : Dame Diané, jeune homme de 25 ans et petit-fils du célèbre marabout Babacar Diané, a été poignardé à mort par un talibé de son grand-père.


Drame à Maka Dané : un talibé tue le petit-fils du marabout Babacar Diané

Selon plusieurs sources concordantes, tout serait parti d’une banale dispute sur un champ d’arachides appartenant au marabout. Ce jour-là, Dame et son aîné Adji Diané, âgé de 40 ans, travaillaient côte à côte à déterrer les arachides. Mais la tension est montée lorsque le plus âgé aurait reproché à son cadet de mal tenir la machine utilisée pour la récolte.

La réponse jugée insolente du jeune homme aurait mis le feu aux poudres. Sous l’effet de la colère et de la fatigue, Adji aurait alors brandi un couteau et porté un violent coup à la gorge de Dame Diané. La victime, mariée et père de deux enfants, est morte sur le coup, sous le regard impuissant de quelques témoins présents sur les lieux.

Alertés, les habitants du village ont rapidement maîtrisé le meurtrier présumé avant de le remettre aux forces de l’ordre. Adji Diané se trouve actuellement entre les mains de la justice, tandis qu’une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de ce drame qui plonge toute la communauté de Maka Dané dans le deuil.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags