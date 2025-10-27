Drame à Maka Dané : un talibé tue le petit-fils du marabout Babacar Diané

Selon plusieurs sources concordantes, tout serait parti d’une banale dispute sur un champ d’arachides appartenant au marabout. Ce jour-là, Dame et son aîné Adji Diané, âgé de 40 ans, travaillaient côte à côte à déterrer les arachides. Mais la tension est montée lorsque le plus âgé aurait reproché à son cadet de mal tenir la machine utilisée pour la récolte.



La réponse jugée insolente du jeune homme aurait mis le feu aux poudres. Sous l’effet de la colère et de la fatigue, Adji aurait alors brandi un couteau et porté un violent coup à la gorge de Dame Diané. La victime, mariée et père de deux enfants, est morte sur le coup, sous le regard impuissant de quelques témoins présents sur les lieux.



Alertés, les habitants du village ont rapidement maîtrisé le meurtrier présumé avant de le remettre aux forces de l’ordre. Adji Diané se trouve actuellement entre les mains de la justice, tandis qu’une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de ce drame qui plonge toute la communauté de Maka Dané dans le deuil.

