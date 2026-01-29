Incidents à la CAN Maroc 2025 : la FSF renonce à tout recours contre les sanctions de la CAF





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait savoir, samedi, qu’elle avait officiellement informé la Confédération africaine de football (CAF) de sa décision de ne pas contester les sanctions sportives et financières prononcées à son encontre à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.



Ces sanctions ont été rendues publiques mercredi nuit par le jury disciplinaire de la CAF, après les événements ayant marqué la finale disputée entre le Sénégal et le pays hôte, dans le cadre de la CAN organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Les décisions disciplinaires ont concerné plusieurs parties, notamment la Fédération sénégalaise de football, la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ainsi que des joueurs et membres des encadrements techniques des deux sélections, pour manquements au code disciplinaire de la CAF.



Du côté sénégalais, le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a écopé d’une suspension de cinq matchs officiels CAF assortie d’une amende de 100 000 dollars américains, soit environ 66 millions de francs CFA. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont, quant à eux, été suspendus pour deux matchs chacun. La FSF a également été condamnée à une amende globale de 615 000 dollars US, correspondant à environ 405,9 millions de francs CFA.



Dans un communiqué publié samedi, la Fédération sénégalaise de football indique avoir pris acte de ces décisions après analyse et avoir notifié à la CAF sa renonciation à toute voie de recours. Cette position s’applique aussi bien aux sanctions visant l’institution qu’à celles infligées au sélectionneur et aux deux joueurs concernés.



La FSF a par ailleurs précisé qu’elle assumera l’intégralité des charges financières liées aux amendes imposées à son association, à l’encadrement technique et aux joueurs sanctionnés.



Tout en affirmant sa volonté de défendre ses intérêts légitimes au sein des instances du football, la Fédération sénégalaise souligne inscrire sa démarche dans le respect de ses obligations statutaires, en œuvrant pour l’application des règlements de la CAF, l’intégrité des compétitions et le rayonnement du football africain.



Concernant le Maroc, le jury disciplinaire de la CAF a suspendu le défenseur Achraf Hakimi pour deux matchs officiels CAF, dont un avec sursis valable un an, pour comportement antisportif. Le milieu de terrain Ismaël Saibari a, pour sa part, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars US. La FRMF a également été sanctionnée par une amende totale de 315 000 dollars US, soit environ 207,9 millions de francs CFA.



La finale de la CAN 2025 avait été marquée par de fortes tensions, déclenchées après l’attribution d’un penalty au Maroc, peu après un but refusé au Sénégal. En réaction, le sélectionneur sénégalais avait demandé à ses joueurs de quitter temporairement la pelouse. La rencontre avait finalement repris, et le Sénégal s’était imposé grâce à un but inscrit par Pape Guèye.

