Thiès : Le ministre Moustapha Guirassy réceptionne du matériel scolaire en vue de la rentrée 2025-2026

Parmi le matériel réceptionné figurent tables-bancs, tableaux et fournitures scolaires, destinés à améliorer les conditions d’apprentissage dans les écoles.

« Cette cérémonie traduit notre volonté commune de transformer l’environnement scolaire de nos enfants par la distribution ciblée de matériel, de mobilier et de kits scolaires dans nos structures déconcentrées », a déclaré le ministre de l’Éducation nationale.



Selon M. Guirassy, le ministère s’engage à distribuer 50.000 tables-bancs neuves pour les écoles élémentaires et moyen-secondaires, assurant à chaque élève un espace de travail propice à l’apprentissage.

« Plus de 20.000 tables-bancs sont déjà disponibles pour équiper nos salles de classe et permettre des cours plus interactifs », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le programme prévoit la distribution de plus de 3 millions de manuels scolaires actualisés et 500.000 kits scolaires complets pour les élèves du primaire et du secondaire.



Concernant le personnel éducatif, 3.000 armoires métalliques, 3.000 tables, 5.200 chaises, 2.200 mobiliers de bureau, 1.300 tables de conférence, 1.100 armoires de rangement et 3.400 buffets de rangement seront mis à leur disposition.



Le ministre a précisé que cette dotation s’inscrit dans une logique d’équité, en privilégiant les écoles et régions les plus vulnérables, et contribue à une inclusion scolaire véritable.

« Nous plaçons nos enseignants et notre personnel administratif dans des conditions de travail qui honorent leur mission, et poursuivons activement la transformation du système éducatif. L’éducation et la formation sont désormais le moteur principal du développement économique du Sénégal », a-t-il souligné.



Cette initiative s’inscrit dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui met l’égalité des chances et une éducation accessible à tous au cœur de ses priorités.



Pour assurer la distribution de ces équipements sur tout le territoire, le ministre des Forces armées a mis à disposition quatre porte-conteneurs de l’armée et 15 camions de la gendarmerie nationale. À ce jour, 11 inspections d’académie sur 16 ont déjà reçu une dotation, selon M. Guirassy.

« Ces équipements ne sont pas de simples fournitures, mais des outils indispensables pour créer un environnement d’apprentissage favorable, redonnant à l’enseignant comme à l’élève toute la dignité nécessaire pour enseigner et apprendre dans de bonnes conditions », a conclu le ministre.

