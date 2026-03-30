Thiès : Le Président de la République Diomaye Faye lance la Semaine nationale de la jeunesse 2026

Thiès : Bassirou Diomaye Faye lance la Semaine nationale de la jeunesse 2026 Chapo – La ville de Thiès a accueilli ce lundi le lancement officiel de la Semaine nationale de la jeunesse 2026, présidé par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, dans une atmosphère de ferveur patriotique et de mobilisation exceptionnelle. En présence du maire de la ville, Babacar Diop, du président du Conseil départemental, Pape Siré Dia, des membres du gouvernement, des autorités administratives et des jeunes venus des 14 régions du Sénégal, cette cérémonie a marqué le retour d’un rendez-vous majeur dédié à l’engagement, au civisme et à l’excellence.

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Thiès au cœur de la jeunesse sénégalaise En choisissant Thiès pour abriter cette édition 2026 de la Semaine nationale de la jeunesse, les autorités ont voulu conférer à l’événement une dimension hautement symbolique. La capitale du Rail, déjà annoncée comme ville hôte du lancement officiel par le maire Babacar Diop, a ainsi servi de point de convergence à une jeunesse venue de tout le pays. Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, y a personnellement présidé l’ouverture de cette semaine dédiée à la jeunesse, à l’olympisme, à la citoyenneté et à la cohésion nationale. Dans son adresse, le Président de la République a tenu à préciser qu’il ne venait pas seulement présider une cérémonie, mais rencontrer la jeunesse sénégalaise, voir ses visages, écouter ses attentes et prendre la pleine mesure de son énergie. Il a rappelé avec force que le Sénégal ne pourra se construire sans sa jeunesse, et que cette jeunesse ne doit plus être évoquée de manière théorique, mais placée au centre de l’action publique.

Bassirou Diomaye Faye appelle à une jeunesse actrice du changement Face à des milliers de jeunes mobilisés, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de mieux former, mieux accompagner et mieux intégrer les jeunes dans les politiques publiques. Selon lui, la transformation du pays ne peut se faire ni plus tard, ni sans ceux qui représentent aujourd’hui la plus grande force démographique et sociale du Sénégal. Il a ainsi défendu une approche fondée sur la cohérence, l’efficacité, l’ouverture de perspectives concrètes et l’implication directe des jeunes dans les décisions qui les concernent. Le Chef de l’État a également mis en avant le sport comme levier d’éducation, de structuration et de révélation des talents. Dans cette dynamique, il a évoqué le déploiement d’infrastructures sportives de proximité dans plusieurs communes du pays, tout en soulignant qu’à Thiès, une étape importante sera franchie avec la transformation du centre existant en structure de haute performance dédiée à la préparation de l’élite.

Babacar Diop salue une jeunesse engagée et une ville honorée Prenant la parole devant l’assistance, le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, a salué l’honneur fait à la cité du Rail d’accueillir à la fois la Semaine nationale de la jeunesse et, dans les prochains jours, les célébrations de la fête de l’indépendance. Il a souligné le caractère exceptionnel de voir le Président de la République se rendre deux fois à Thiès dans la même semaine, estimant que cette marque d’attention traduit l’importance stratégique de la ville et de sa jeunesse. Babacar Diop a présenté Thiès comme une ville héroïque, patriotique et profondément attachée aux valeurs de dignité, de civisme et de dépassement. Il a insisté sur le fait que la rencontre entre la jeunesse sénégalaise et Thiès relevait d’un moment d’exaltation nationale, dans une ville qu’il a décrite comme porteuse du meilleur de la République. Son intervention a aussi mis en avant l’importance des valeurs civiques et morales comme fondement du renouveau national.

Pape Siré Dia plaide pour des investissements structurants à Thiès S’exprimant au nom des collectivités territoriales et des populations du département, le président du Conseil départemental de Thiès, Pape Siré Dia, a remercié le Président Bassirou Diomaye Faye pour l’attention accordée à Thiès. Il a salué le choix de la ville pour cette grande manifestation nationale avant de porter plusieurs doléances liées au développement du territoire départemental. Pape Siré Dia a notamment insisté sur les besoins croissants induits par la forte croissance démographique de Thiès, plaidant pour davantage d’investissements en matière d’infrastructures sociales, sanitaires, sportives et routières. Il a évoqué la nécessité de doter Thiès d’un hôpital de niveau 3 de dernière génération, à la hauteur de sa vocation universitaire, médicale et régionale, tout en appelant à un meilleur maillage routier pour fluidifier les échanges et soutenir durablement le développement économique local.

La représentante de la jeunesse porte la voix d’une génération mobilisée La représentante de la jeunesse, intervenant au nom des jeunes venus des 14 régions du Sénégal, a exprimé la reconnaissance de toute une génération à l’endroit des autorités pour la relance de cette activité suspendue depuis plusieurs années. Dans un message fort, elle a rappelé que cette semaine n’est pas une simple festivité, mais un moment de communion nationale, de renforcement du sentiment d’appartenance et de valorisation du rôle de la jeunesse dans la construction du Sénégal de demain. Elle a insisté sur les valeurs portées par le thème de cette édition, à savoir l’excellence, le respect, la discipline, la solidarité et le dépassement de soi, en lien avec la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Au nom de ses camarades, elle a réaffirmé l’engagement des jeunes à promouvoir la citoyenneté, le civisme, la cohésion sociale, l’innovation et la participation active au développement économique, social et environnemental du pays.

Khady Diène Gaye et Sadio Mané salués Dans son discours, le Président Bassirou Diomaye Faye a également rendu hommage à la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, pour son engagement dans l’organisation de cette édition 2026, ainsi qu’au parrain de l’événement, Sadio Mané, dont le parcours, la discipline, l’humilité et le sens de l’engagement ont été présentés comme un modèle inspirant pour la jeunesse sénégalaise.

Une cérémonie à forte portée politique, civique et sociale À travers cette cérémonie, Thiès s’est imposée comme le carrefour national d’une jeunesse sénégalaise appelée à jouer un rôle décisif dans la transformation du pays. Entre l’appel du Président Bassirou Diomaye Faye à la rigueur, à l’effort et à la responsabilité, le plaidoyer territorial de Pape Siré Dia, et le message de confiance et de patriotisme porté par Babacar Diop, cette ouverture officielle de la Semaine nationale de la jeunesse 2026 aura cristallisé de fortes attentes autour de l’avenir de la jeunesse et du développement de Thiès. La cité du Rail, déjà mobilisée pour les prochaines échéances nationales, aura ainsi offert le visage d’une ville debout, fière de son histoire, résolument tournée vers l’avenir, et prête à accompagner une jeunesse sénégalaise plus engagée, plus visible et plus déterminée à prendre sa place dans le destin national.